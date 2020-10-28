الشيخي للأهلاويين: انتهى وقت الانتقاد!

المواطن - مروة نبيل

طالب المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي المنتمين إلى الراقي بعدم انتقاد الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الشيخي يوجه رسالة للأهلاويين

وقال الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إلى الأهلاويين: أخطاء بسيطة كلفت الأهلي الخروج من المنافسة على بطولته المحببة وأرجو ألا تتكرر.. انتهى وقت الانتقاد، وحان وقت (الاتحاد) .!”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر ضد النصر في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ليودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتفاق المتصدر.

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