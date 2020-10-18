الصحة: الالتزام بالاحترازات سيسهم في عدم تسجيل موجة ثانية بالسعودية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أن حفظ الله سبحانه وتعالى ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف العبدالعالي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: لذلك من واجبنا الديني ثم الوطني الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية التي تساهم بإذن الله في عدم تسجيل موجة ثانية بالمملكة وحفظ حياة المجتمع.

348 إصابة جديدة:

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (373) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (342202) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (325583) حالة.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هناك 5 أمور إذا تمسكنا بها بعون الله سنكون في مأمن صحي.

التقيد بالإجراءات الاحترازية:

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد اليوم: إن هذه الأمور هي:

1- لبس الكمامة

2- ترك مسافة آمنة

3- غسل اليدين باستمرار

4- التقيد بالبروتوكولات المعتمدة

5- إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض.

وأضاف أن عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن حفظ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في وقت سابق عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (373) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (325583) حالة.

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