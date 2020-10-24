الصحة العالمية: نحن في مرحلة حرجة والأشهر المقبلة صعبة للغاية

المواطن - متابعة

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، البلدان المتضررة بإصابات عدوى كورونا المتزايدة إلى سرعة التحرك لمواجهة الموقف.

وقال جيبريسوس في جنيف اليوم: إن الكثير من الدول تسير على طريق المخاطر، مضيفًا: نحن في مرحلة حرجة، خاصة في نصف الكرة الشمالي، والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية.

وحث الحكومات على اتخاذ تدابير جديدة على الفور لمنع المزيد من الوفيات، والحفاظ على الخدمات الصحية من الانهيار.

وفي وقت سابق، أكد خبير في منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق، وأن ملايين الناس ما زالوا عرضة لخطر الفيروس الذي أودى بحياة نحو مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم.

وقال استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، في حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”: إن وضع فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد- 19، في إقليم شرق المتوسط، “مقلق بشدة” بعد أن سجَّل ارتفاعًا في أعداد الإصابات قدرت بنحو 2.3 مليون حالة، و60 ألف حالة وفاة، وذلك بعد 9 أشهر من رصده في الصين.

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