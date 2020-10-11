‎الرئيسية
جديد الأخبار
الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام
أبرزهم الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة

الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام

2020/10/11
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
7
0
طباعة
الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام
المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على بعض الفئات بتأجيل قرار العمرة في إطار خطتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة المعتمرين والزوار.

وقالت الصحة :  إذا كنت من الفئات التالية نوصيك بتأجيل العمرة أو زيارة الحرم وشملت الفئات ما يلي:

  • السكري غير المنضبط (تنويم خلال آخر 6 أشهر).
  • ارتفاع ضغط الدم (تنويم خلال آخر 6 أشهر)
  • تليف الكبد.
  •  قصور عضلة القلب.
  • أمراض الشرايين التاجية (تنويم خلال آخر 6 أشهر)
  • أمراض الصدر المزمنة (تنويم خلال آخر سنة).
  • السمنة المفرطة.
  • نقص المناعة.
  • الحوامل.

الصحة


ذات صلة :
  • ماذا قدم لوشيسكو في 50 مباراة مع الهلال؟
    •
  • كريستيانو رونالدو يُحدد موعد اعتزاله الدولي
    •
  • دوريات الأفواج الأمنية تحبط تهريب 55 كجم من الحشيش بجازان
    •
  • بامعوضة يكشف حقيقة تحريض لوكاس ليما ضد الأهلي
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :