الصحة تنصح 9 فئات بتأجيل العمرة وزيارة المسجد الحرام

المواطن - الرياض
جددت وزارة الصحة التأكيد على بعض الفئات بتأجيل قرار العمرة في إطار خطتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة المعتمرين والزوار.
وقالت الصحة : إذا كنت من الفئات التالية نوصيك بتأجيل العمرة أو زيارة الحرم وشملت الفئات ما يلي:
- السكري غير المنضبط (تنويم خلال آخر 6 أشهر).
- ارتفاع ضغط الدم (تنويم خلال آخر 6 أشهر)
- تليف الكبد.
- قصور عضلة القلب.
- أمراض الشرايين التاجية (تنويم خلال آخر 6 أشهر)
- أمراض الصدر المزمنة (تنويم خلال آخر سنة).
- السمنة المفرطة.
- نقص المناعة.
- الحوامل.
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