الصحة: فحوصات العيون متوفرة مجانًا

المواطن-الجوهرة سعد-الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن كافة أنواع فحوصات العيون متوفرة مجانًا لدى المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن أهم فحوصات العيون تشمل: اختبار عمى الألوان، وطبقية القرنية، واختبار الجفاف وفحص النظر، وأيضًا تنظير قاع العين.

كما تشمل الفحوصات المجانية التصوير البصري تصوير قاع العين بعد حقن الفلورسين، وضغط العين، وصبغ العين بالفلورسين، وفحص مجال الرؤية تصوير قاع العين بعد حقن CG تصوير الأوعية بخضرة الإندوسيانين.

ويمكن إجراء فحوصات العيون في مراكز الرعاية الأولية، وبجميع المستشفيات والمدن الطبية كمستشفى العيون في مدينة جدة، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الملك خالد للعيون.

ولفتت الوزارة بأن التحويل للمستشفيات المتخصصة تتم من أي مستشفى حكومي أو خاص به طبيب عيون مع آخر تقرير طبي للحالة.

من جهة أخرى، أعلنت الصحة عن تسجيل (385) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل (16) حالة وفيات.

كما سجلت (375) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (329,270) حالة.

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