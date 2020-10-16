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الصحة : 43 % من حالات كورونا الجديدة إناث

الصحة : 43 % من حالات كورونا الجديدة إناث

2020/10/16
الساعة 4:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة : 43 % من حالات كورونا الجديدة إناث
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 توزيع حالات كورونا الجديدة
2 التقيد بالسلوكيات الصحية

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (433) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (341495) حالة، من بينها (8556) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (835) حالة حرجة، كما سجّلت (468) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (327795) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (433) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%, والبالغين 86%، وكبار السن 4%, فيما بلغ عدد الوفيات (5144) حالة وذلك بإضافة (17) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء (53032) فحصاً مخبرياً جديداً, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابات والتعافي والوفيات
عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفه وسيلة مهمة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

التقيد بالسلوكيات الصحية

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.


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