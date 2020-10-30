الطفل في الشهر الثالث

دائمًا يبحث الكثيرون عن كيف يكون الطفل في الشهر الثالث فيوجد العديد من التطورات التي تحدث للطفل في الشهور الأولى من عمره ففي الشهر الثالث يزداد وزن وطول الطفل وتحدث له الكثير من التطورات الأخرى.

تطور الطفل في الشهر الأول

قبل أن نقوم بالتعرف على كيف يكون الطفل في الشهر الثالث فيجب أن نتعرف أولاً على تطور الطفل في الشهر الأول، ففي الشهر الأول يتم تغيير الحفاض وإطعام الطفل.

ويتعود على مواعيد النوم المتنوعة وتهدئة الطفل عن البكاء ثم يبدأ الطفل في الاستجابة للصوت واللمس، كما أن قدرة الإبصار لديه سوف تتراوح بين 8 إلى 12 انش وقدرة البصر لديه سوف تكون محدودة في الشهر الثالث.

ولهذا يجب أن تكون الأم بجانبه وعندما يستلقي الطفل على بطنه يستطيع أن يقوم بتحريك رأسه من جانب إلى جانب آخر، وعندما تحمليه لابد أن تحرصي على أن تكون منطقة الرقبة لديه ضعيفة.

تطور الطفل في الشهر الثاني

قبل أن نتعرف على تطور الطفل في الشهر الثالث، فيجب أن نتعرف أولاً على تطور الطفل في الشهر الثاني، ففي الشهر الثاني يكون الطفل قادر على التعرف على الأصوات الموجودة من حولنا وكل الأجسام التي تكون محيطة به تجذب انتباهه.

وسوف يتمكن من رفع رأسه في ثواني، كما أنه سوف يكون قادر على الابتسام فسوف تكون حركاته مرنة أكثر من قبل.

تطور الطفل في الشهر الثالث

بعد أن يبلغ الطفل ثلاثة أشهر من عمره يكون وزنه قد أصبحت 30% من وزن جسمه الأصلي ويزداد طوله بنسبة 20%، كما يحدث له بعض التطورات التالية

التغذية: الطفل في الشهر الثالث يعتمد في غذائه على الرضاعة الطبيعية، كما أنه يكون هناك 50% من الأمهات الذين يستمرون في إرضاع أطفالهن.

ولكن يوجد بعض منهم يضطر لإنهاء الرضاعة الطبيعية وهذا يكون بسبب بعض الظروف المعينة، وفي بعض الحالات من الممكن أن يتم اللجوء إلى بدائل الرضاعة الطبيعية التي تعد صحية وآمنة للطفل.

النوم: من الممكن أن يبدأ الطفل في هذه المرحلة بأن ينام طوال فترة الليل، ومن الممكن أن يظل نائمًا لمدة 9 ساعات متتالية تقريبًا ومعظم الأطفال ينامون تقريبًا أربع ساعات ونصف ليست متتالية أثناء النهار.

ومن الممكن أن تظهر علامات على الطفل تشير برغبته للنوم مثل أنه يتضايق بسرعة أو أن يقوم بفرك عينه أو يكون بحاجة إلى الرضاعة حتى لو لم يكن الطفل جائع.

المهارات الحركية:

توجد بعض ردود الفعل الانعكاسية التي من الممكن أن تلاحظ اختفائها في الشهور الأولى من عمر الطفل ورقبة بطفل تزداد قوة.

أيضًا تقوى أجزاء جسم الطفل العلوية والسفلية مما يساعد الطفل ويمكنه دعم رأسه بيده عندما يستلقي على بطنه.

كما أنه يتمكن من تمديد القدمين والركل، ويبدأ أيضًا بفتح وإغلاق يديه كما أنه يقوم بالإمساك بالألعاب المتدلية ويقوم بتحريكها ناحية فمه.

الاستماع والفهم: يبدأ الطفل في الشهر الثالث بالمناجاة ويقوم بإصدار بعض الأصوات مثل الغرغرة كما يمكن التحدث إليه في هذه المرحلة من عمره.

وأيضًا اللعب معه وممارسة الكثير من الأنشطة الروتينية له مثل تغيير الملابس والحفاظ من أكثر الأمور المهمة لأنها تعمل على مساعدة الطفل على فهم الأصوات والكلمات المتنوعة بجانب تنمية مهارات التواصل الموجود لديه وتشجيعه لكي يقوم بالتعبير عن نفسه.

تطورات أخرى: توجد بعض التطورات والتغيرات التي من الممكن أن تحدث للطفل في هذه المرحلة مثل قدرته على تحمل وزنه جزئيا عندما يتم تثبيته في وضعية الوقوف وقدرته على رفع رأسه عندما يجلس.

ولكنه سوف يكون مائل إلى الأمام درجة قليلة، وسوف تكون لديه القدرة على إمساك الأشياء، ولكن قدرته على الوصول لهذه الأشياء سوف تكون معدومة.

وسوف يقوم بمسك الملابس والبطانيات وسحبها، وسوف يحدد موقع الأصوات عندما يقوم بالالتفات بالبحث عن مصدرها بعد أن يسمعها فورًا وسوف يقوم بالابتسام لأصحاب الوجوه التي يعرفها وسوف يشارك باللعب معهم.

تطور الطفل في الشهر الرابع

بعد أن تعرفنا على كيف يكون الطفل في الشهر الثالث فيجب أيضًا أن نتعرف على تطور الطفل في الشهر الرابع حيث أنه في هذه المرحلة سوف تلاحظ الأم مدى نمو وتطور الطفل.

وسوف تلاحظ أن الطفل يستطيع تثبيت رأسه دون أن يكون هناك أي مشكلة وسوف يكون لديه قدرة على حمل وزنه على ساقيه.

كما أنه سوف يتجاوب مع الأم عندما يتحدث معها، ومن الممكن أن يقوم بالإمساك ببعض الأجسام مثل اللعبة وسوف يعطيها لكي ويكون قادر على التغلب بسهولة.

ومن الممكن أن تظهر عليه علامة من علامات بروز أول سن من أسنانه.

تطور الطفل في الشهر الخامس

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح كيف يكون الطفل في الشهر الثالث فيجب أن نتعرف على تطور الطفل في الشهر الخامس، فسوف يكتشف يديه وساقيه وسوف يكون منبهر بهم كثيرًا.

كما أنه يستطيع التعرف على اسمه عندما تناديه باسمه وتكون لديه قدرة كبيرة على التعرف على كل الوجوه، ومن الممكن أن يشعر طفلك بالقلق من الأشخاص الغرباء.

كما أن أسنانه سوف تبدأ في الظهور وسوف يبدأ في وضع كل شيء يجده في فمه.

تطور الطفل في الشهر السادس

في الشهر السادس يكون الطفل قادر على الجلوس لثواني، كما أنه يستجيب للأصوات ويندفع تجاه أي شيء يثير انتباهه دون أن خوف ويقوم بتقليد الأصوات.

شارك الخبر