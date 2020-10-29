الظروف القهرية تُجبر التعاون على الخسارة ضد القادسية

تذوق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مرارة الخسارة اليوم الخميس ضد نادي القادسية بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
#الدوري_مع_وليد | (4) حالات #كورونا بالتعاون مع المدرب تؤكد اللعب بمن حضر.#SBC pic.twitter.com/m9cloaV3TT
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 29, 2020
وكشف برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الخميس أن فيروس كورونا أصاب 4 أفراد في صفوف فريق سكري القصيم من بينهم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حيث لم يحضر بسبب مرضه مباراة اليوم ضد القادسية.
أحداث مباراة القادسية والتعاون
وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط فارس الشرقية على التعاون من أجل إحراز الهدف الأول، كما حاول التعاون على فترات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، كثف نادي القادسية من محاولاته الهجومية حتى تمكن اللاعب الصربي أوروس فيتاس من إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الشرقية من كرة ثابتة بالدقيقة الثمانين.
سكري القصيم تاسعًا في الدوري
ونجح فارس الشرقية في الحصول على النقطة السادسة بعد مرور 3 جولات من دوري المحترفين، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فتجمد رصيده عند 4 نقاط بالمركز التاسع.