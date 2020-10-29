الظروف القهرية تُجبر التعاون على الخسارة ضد القادسية

المواطن - محمد سمعه

تذوق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مرارة الخسارة اليوم الخميس ضد نادي القادسية بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة اليوم الخميس أن فيروس كورونا أصاب 4 أفراد في صفوف فريق سكري القصيم من بينهم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حيث لم يحضر بسبب مرضه مباراة اليوم ضد القادسية.

أحداث مباراة القادسية والتعاون

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط فارس الشرقية على التعاون من أجل إحراز الهدف الأول، كما حاول التعاون على فترات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

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