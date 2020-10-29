العاب اسئلة كرة القدم

تجد في المسابقات والألعاب تجد أكثر الأشخاص الذين يتفقون في الجواب عن العاب اسئلة كرة القدم هم الذكور فهم أكثر الناس الذي يتابعون كرة القدم ويعشقوها ويعلموا كل شيء عنها .

تنوع الأسئلة في المسابقات

تتعدد الفقرات في المسابقات ومنها الأسئلة الخاصة بالساحرة المستديرة كرة القدم وسيذكر لنا موقع المواطن ألغاز وأسئلة عن كرة القدم.

العاب اسئلة كرة القدم للموهوبين

هناك من يهوى كرة القدم بطريقة جنونية ويعلم كل شيء عنها حتى إذا سألته في أي سؤال يخص كرة القدم تجده يجاوب بسهولة ومن هذه الأسئلة:

متى أنشأ اتحاد كرة القدم الألماني ؟

الإجابة: أنشأ عام ألف وتسعمائة.

متى أنشأ اتحاد كرة القدم الدولي ؟

الإجابة: تم إنشائه عام ألف وتسعمائة وأربعة.

متى تم تأسيس البطولة الثالثة والعشرين لكأس الأمم الإفريقية ؟

الإجابة: تأسست عام ألفين وإثنين في مالي.

متى كان أول نهائي لكأس الأمم الإفريقية ؟

الإجابة: كان في عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون في مدينة القسطنطينية وكان تحت الثلوج.

من هو المنتخب الأول الذي فاز بكأس العالم خارج قارته ؟

الإجابة: المنتخب البرازيلي.

متى كانت اول دورة اولمبية وفي أي قارة أقيمت ؟

الإجابة: يعتبر أول دورة أولمبية أقيمت في قارة آسيا عام ألف وتسعمائة وأربعة وستون أقيمت في مدينة طوكيو.

من هي اول بلد قامت بتطوير كرة القدم ووضعت اللعبة الدفاعية في كرة القدم ؟

الإجابة: إيطاليا.

من هو المنتخب الوحيد الذي فاز على البرازيل في مونديال الف وتسعمائة خمسة وثمانون ؟

الإجابة: إنجلترا.

في مونديال ألف وتسعمائة وتسعين من هو حارس المرمى في ذلك الوقت ؟

الإجابة: حارس المرمى هو كونيخو.

متى أدخل اسكوبار في فريقه جون بالخطأ ؟

الإجابة: اسكوبار.

من هو المنتخب الذي فاز في بطولة افريقيا للامم حتى عام ألفين واثنين ؟

الإجابة: المنتخب هو الكاميرون.

كم عدد المرات التي فاز بها منتخب الكاميرون في البطولة الخاصة بالأمم الإفريقية حتى عام ألفين واثنين ؟

الإجابة: أربع مرات.

ما هي جنسية جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق ؟

الإجابة: جنسيته سويسري الأصل.

العاب اسئلة كرة القدم للذكاء

من هو الذي حصل على جائزه هداف العالم عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ؟

الإجابة: هو كشكش.

في أي مركز حصلت إسبانيا في مونديال ألف تسعمائة ثمانية وثمانون ؟

الإجابة: حصلت على اسبانيا على المركز السابع عشر.

من هو المنتخب الذي حصل على لقب صاحب العدد الأكبر من الأهداف في مونديال ألف تسعمائة ؟

الإجابة: السويد.

من هو المنتخب الذي قدر على إبعاد دولة البرازيل من كأس العالم لعام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون في الدور الربع النهائي ؟

الإجابة: المنتخب هو المجري.

متى فازت اليابان في كأس آسيا في بيروت ؟

الإجابة: فزت اليابان عام ألفين.

ما هو عدد البطولات في كأس العالم لكرة القدم في عام ألفين واثنان ؟

الإجابة: أربعة وستون مباراة.

ما هو عدد المباريات التي كانت نتيجتها بالسلب وكانت النتيجة صفر صفر في مونديال ألف تسعمائة أربعة وتسعين ؟

الإجابة: ثلاث مباريات.

كم هدف تم تسجيله في مونديال ألف تسعمائة أربعة وتسعون والتي كانت في مرمى الشبكة البرازيلية ؟

الإجابة: ثلاث أهداف.

أسئلة عن المباريات خاصة بالموهوبين

هناك من يبحث عن اسئلة عن كرة القدم حتى تزيد من معلوماته العامة فكرة القدم لها أشخاص يحبونها وخاصة يعشقه مشاهدة المباريات الرجال ومن هذه الأسئلة:

في عام ألف وتسعمائة اثنان وثمانون من هي الدولة التي شاركت في نهائيات كاس العالم ؟

الإجابة: نيوزيلندا.

ما هو اسم الحارس الذي شارك في خمس مباريات نهائية لكأس العالم لكرة القدم.

الإجابة: الحرس هو أنتونيو كارباخال.

متى شاركت إفريقيا في كأس إفريقيا للمرة الأولى بعد أن تم رفع الحظر عنها ؟

الإجابة: شاركت لول مرة في عام ألف تسعمائة ستة وتسعون.

في اي عام تم تنفيذ قانون التسلل لكرة القدم في المباريات ؟

الإجابة: تم تنفيذ القانون عام ألف وثمانمائة واثنان وسبعون.

متى تأسس نادي شيفيلد وينزداي ؟

الإجابة: تأسس عام ألف وثمانمائة خمسة وخمسون.

في أي عام تم تطبيق قانون ضربة الجزاء لأول مرة ؟

الإجابة: تم تطبيق أول ضربة جزاء في عام ألف وتسعمائة.

هل يوجد علاقة بين الفيفا والاتحاد الدولي ؟

الإجابة: لا فرق بين الاتحاد الدولي والفيفا.

في أي عام تم لعب مباراة كأس العالم لأول مرة ؟

الإجابة: تم لعب أول مباراة في عام ألف تسعمائة وثلاثون في دولة الأورغواي.

ما اسم المنتخب الذي قدر على الفوز في بطولات كأس العالم ؟

الإجابة: بدءً من عام ألف تسعمائة وثلاثون إلى عام ألفين وثمانية عشر استطاع منتخب البرازيل في التأهل.

في أي عام وفي أي دولة تم تنظيم ولعب ثاني بطولة كأس العالم لكرة القدم ؟

الإجابة: دولة إيطاليا في عام ألف وتسعمائة أربعة وثلاثون.

أسئلة منوعة عن الكرة الرياضية

في أي عام تم انعقاد الدوري المصري الممتاز ؟

الإجابة: تم انعقاده في عام ألف وتسعمائة ثمانية واربعون.

في الدوري المصري ما هو النادي الأكثر تتويجًا حتى عام ألفين وعشرون ؟

الإجابة: النادي الأهلي من أكثر الأندية تتويج وفوز فقد فاز بالدوري واحد وأربعين مرة.

شارك الخبر