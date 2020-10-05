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العاصمي: المعلمون يكتبون كلّ يوم قصصَ نجاحٍ يفتخر بها الوطن كلّه
ضربوا أروعَ الأمثلة على التفاني في العمل والإخلاص في تأدية الرسالة

العاصمي: المعلمون يكتبون كلّ يوم قصصَ نجاحٍ يفتخر بها الوطن كلّه

2020/10/05
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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العاصمي: المعلمون يكتبون كلّ يوم قصصَ نجاحٍ يفتخر بها الوطن كلّه
المواطن - الرياض

وجه نائب وزير التعليم، عبدالرحمن العاصمي، رسالة إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم الذي يوافق اليوم الاثنين 5 أكتوبر.

وقال العاصمي في تغريدة له عبر تويتر: يطيبُ لي في يوم المعلّم أن أوجّه إلى زملائي المعلّمين والمعلّمات تحيةَ اعتزاز بعطائهم غير المحدود، وبجهودهم المباركة التي يضربون من خلالها أروعَ الأمثلة على التفاني في العمل، والإخلاص في تأدية رسالة التعليم، فشكرًا لهم وهم يكتبون كلّ يوم قصصَ نجاحٍ يفتخر بها الوطن كلّه.

يوم المعلم: 

ويحتفل العديد من بلدان العالم، ومن بينها المملكة، اليوم الاثنين بمناسبة يوم المعلم العالمي، والذي يوافق نفس اليوم من كل عام، حيث يهدف إلى توفير الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة.

ومنذ عام 1994، يتم الاحتفال بذكرى باليوم العالمي للمعلمين وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.

وهناك أكثر من 100 بلد يحتفلون بمناسبة يوم المعلم العالمي، ويعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال، التي تدعو إلى اتخاذ موقف لأجل مهنة التدريس يُعنى بتوفير التدريب الملائم، والتنمية المهنية المستمرة، وحماية حقوق المعلمين.

في جميع أنحاء العالم، يوفر التعليم الجيد الأملَ والوعد بمستوى معيشة أفضل، مع ذلك، فليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين.

والمعلمون هم أحد العوامل العديدة التي تبقي الأطفال في مدارسهم وتؤثر في عملية التعلم، فهم يساعدون التلاميذ في التفكير النقدي، والتعامل مع المعلومة من عديد الموارد، والعمل التعاوني، ومعالجة المشاكل واتخاذ قرارات مدروسة.


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