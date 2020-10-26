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العالمي يُعاني في مباريات الأهلي ضد النصر
ضمن منافسات كأس الملك

العالمي يُعاني في مباريات الأهلي ضد النصر

2020/10/26
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العالمي يُعاني في مباريات الأهلي ضد النصر جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
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1 العالمي يُعاني:
2 الأهلي ضد النصر:

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد النصر المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي يُعاني:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج قبل مباراة الأهلي ضد النصر المرتقبة، حيث إنه بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهزيمتين أمام الفتح والتعاون.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز على الباطن والوحدة في أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

الأهلي والنصر
جانب من مباراة سابقة

الأهلي ضد النصر:

ويسعى العالمي لتحسين سجله السلبي في مباريات الأهلي ضد النصر ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تواجها 13 مرة في البطولة، وتمكن الراقي من تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 4 انتصارات للأصفر.

وشهدت مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تسجيل 40 هدفًا، أحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 26 هدفًا، فيما نجح النصر في إحراز 14 هدفًا.

كما أنه منذ استحداث منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال موسم 2008، لا يوجد فريق خسر من النادي الأهلي أكثر من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث هُزم أمامه 5 مواجهات.

الأهلي ضد النصر
مباراة سابقة بين الفريقين

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