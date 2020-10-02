العثور على جثة فتاة جرفها سيل وادي العرج في الطائف

المواطن - الرياض

أعلنت فرق الدفاع المدني في الطائف العثور فجر اليوم على جثة الفتاة – رحمها الله – التي جرفها سيل وادي العرج مساء أمس وبمشاركة الفرق التطوعية.

وأعلن الدفاع المدني أمس أن منطقة مكة المكرمة وعدداً من محافظاتها شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها ولم تسفر عن إصابات، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف وباشرت الفرق المختصة عملية البحث.

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