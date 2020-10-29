العثور على جهازي ايفون

إذا تعرضت لفقدان الهاتف الخاص بك الأيفون يمكنك العثور على جهازي ايفون بعد فقدانه عن طريق تطبيق تحديد الموقع إلى جانب يمكنك استخدامه في البحث عن الأصدقاء ومواقعهم ومشاركة مواقعهم.

معلومات عن تطبيق تحديد الموقع

تطبيق تحديد الموقع هو تطبيق حديث به العديد من المميزات مثل العثور على جهازك او قفل الجهاز تمامٌا بعد السرقة كما أنه يساعدك في حماية بياناتك وسيذكر لنا موقع المواطن عن معلومات أكثر عن التطبيق من حيث ضبطه وتفعيله.

العثور على جهازي ايفون من خلال موقع تحديد الموقع

قد تتعرض لسرقة أو ضياع جهاز الأيفون الخاص بك فتتساءل عن كيف يمكن العثور على جهاز ايفون يمكنك تحميل تطبيق يسمى تطبيق (تحديد الموقع) هذا التطبيق يمكنك من ثلاث أشياء يمكن أن تفعلها لكي تستطيع الحصول على الأيفون الخاص بك فيمكن للتطبيق فعل الاتي:

ضبط الإعدادات والحصول موقع الخاص بالهاتف لتفقده عند الضياع. عمل مشاركة لكثير من المواقع سواء كان الموقع الخاص بك أو الموقع أصدقائك. يساعدك في الحصول على جهازك المفقود.

أولاً ضبط إعداد تطبيق تحديد الموقع

هذا التطبيق شامل يمكنك ضبط إعداد التطبيق للبحث عن الأيفون أو ماك أو الإيربودز أو أي جهاز يعمل بخاصية الأيفون.

بعد تحميل التطبيق من على الأيفون وتثبيته قم بفتح الإعدادات الخاصة بالتطبيق وحددت ما يلزمك سواء كان تحديد مكان جهازك المسروق أو أنك تساعد في الحصول على جهاز آخر مسروق أو ضائع.

كما تتمكن من خلال التطبيق من متابعة مكان تواجد صديقك ويعطيك التطبيق تقرير بالاتجاهات.

طريقة تطبيق الموقع على جهازك الأيفون أو جهاز يحمل خصائص الأيفون

قم بالنقر على خانة الإعدادات التي تجد على هاتفك.

ثم قم بالنقر على اسمك.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تحديد الموقع.

في حالة إذا كان جهازك ضائع يمكنك النقر على خانة العثور على الجهاز.

أما في حالة إذا كنت تريد معرفة جهات اتصالك مكانك اضغط على مشاركة موقعي.

في حالة عدم اتصال هاتفك بالإنترنت يمكن لك تفعيل الميزة الخاصة تمكين العثور مع عدم الاتصال في هذه الحالة يرسل مكانك إلى أبل.

عندما يكون شحن البطارية ضعيف قم بتفعيل خاصية آخر موقع.

طريقة تطبيق برنامج تحديد الموقع على جهاز ماك

أولاً قم بالنقر على القائمة الخاصة بأبل ثم قم باختيار قائمة تفضيلات النظام.

قم باختيار الخانة الخاصة بالأمان والخصوصية ثم بعد ذلك اضغط الأيقونة الخاصة بالخصوصية.

قم بعد ذلك بكتابة اسمك وكلمة السر إذا لاحظت أن هناك رمز قفل موجود في أسفل الشاشة من جهة اليمين مقفول.

بعد ذلك قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات الموقع.

ستجد خانة خدمات النظام قم بالنقر على أيقونة التفاصيل.

قم بعد ذلك باختيار العثور على ماك.

قم بالضغط على الخانة الخاصة بكلمة تم ومن بعدها اضغط على رجوع عند الخانة الخاصة بتفضيلات النظام الخانة الرئيسية،

ثم قم بالضغط على كلمة أبل أي دي ثم على الخانة الخاصة بأي كلود، ثم قم بالنقر على الخانة الخاصة بالاختيار بجانب البحث عن ماك.

ثانيًا عمل مشاركة للمواقع سواء كان الموقع الخاص بك أو موقع الأصدقاء

يمكنك هذا التطبيق من ان تقوم بعمل نشر لموقعك ومشاركته كما يمكنك البحث عن موقع أصدقائك.

في حالة النقر على الأيقونة الخاصة بمشاركة العائلة ستجد أن جميع أفراد عائلتك بدئوا في الظهور.

طريقة عمل مشاركة من خلال التطبيق

قم بالضغط على أيقونة التطبيق تحديد موقع ثم قم باختيار الأيقونة الخاصة بالأشخاص.

بعد ذلك قم بالنقر على مشاركة موقعي.

قم بكتابة اسم صديقك ورقم تليفونه.

بعد ذلك قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بإرسال.

سيظهر لك بعد ذلك اختيار بين المشاركة لساعة أو طوال اليوم.

يتيح لك التطبيق من إطلاق اسم على الموقع من خلال النقر على تحديد موقع ثم قم بالضغط على الأيقونة الخاصة ب أنا.

بعد ذلك قم باختيار تحرير اسم الموقع.

بعد ذلك قم بتفعيل خيار من الذي سيظهر أمامك سواء كان عمل أو مدرسة أو قاعة الرياضة.

إذا كان هاتفك على وشك أن يكون بطاريته ضعيفة يتيح لك التطبيق من فتح التطبيق على جهاز آخر من خلال الضغط على التطبيق واختيار كلمة أنا ثم قم بتفعيل الأيقونة الخاصة تعيين هذا الجهاز لموقعي.

طريقة طلب موقع صديق

إذا كنت ترغب في مشاركة مكانك وموقعك مع صديقك يمكنك فعل الآتي:

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتطبيق ومن ثم الضغط على تحديد الموقع بعد ذلك قم باختيار كلمة شخص.

الاستجابة لطلب الموقع المرسل من صديقك

إذا قام صديقك بطلب موقعك وكنت تريد الموافقة على الطلب يكون ذلك عن طريق:

الضغط على الأيقونة الخاصة بالتطبيق لتحديد الموقع بعد ذلك قم بالدخول على الأيقونة الخاصة بالأشخاص والقيام بالموافقة إذا لم ترغب في الموافقة يمكن أن تختار إلغاء.

بعد الموافقة قم بتحديد الاتجاهات من خلال خريطة الموقع وتأمل الاتجاهات حتى تصل إلى موقع الصديق.

في حالة إذا قام الشخص بتغيير مكانه يمكنك الاستدلال عن المكان عن طريق:

فتح الموقع الضغط على أشخاص ثم النقر على الاتجاهات وبعد ذلك الضغط على الإشعارات حتى تكون على معرفة بتغيير الشخص لمكانه ويأتي لك إشعار بالتغيير.

ويمكنك التوقف عن المشاركة وإيقافه

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