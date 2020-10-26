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العجلان: كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي
أكد أن قيادة المملكة والوطن خط أحمر

العجلان: كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي

2020/10/26
الساعة 12:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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العجلان: كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي
المواطن - الرياض

أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن قيادة المملكة والوطن خط أحمر، وسنستمر في مقاطعة المنتجات التركية.

وقال العجلان: “مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة #مقاطعه_المنتجات_التركيه التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون ونؤكد المؤكد، بأن قيادتنا ووطننا خط أحمر، ومقاطعتنا مستمرة”.

وأضاف العجلان “كل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك”.


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    1 تعليق
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    أبو ريان
    6 ساعة

    ياليت ننتهج نفس النهج مقابل المنتجات الفرنسية أيضاً وجميع من تسول له نفسه المساس برموز الدين أو الوطن

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