العراق يلغي عقدًا مع مجموعة تركية لتطوير حقل غاز طبيعي

المواطن - متابعة

نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط قوله اليوم الخميس إن العراق ألغى عقدًا وقعه مع مجموعة تركية بقيادة تباو لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير حقل المنصورية بحسب ما نقلته الوكالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه عبد الجبار أن تبلغ أسعار النفط حوالي 45 دولارًا في الربع الأول من 2021.

وقال إن العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولاراً للبرميل.

وأكد عبد الجبار، التزام العراق بمحددات منظمة “أوبك” و”أوبك +” في خفض إنتاج النفط، موضحاً أن موضوع “زيادة الإنتاج” قابل للنقاش مع شركائنا في المنظمة بعد انتهاء المهلة المقررة بين دول “أوبك” وحلفائها.

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