العلامات التحذيرية في السيارة

عندما نريد تعلم قيادة السيارة لابد من معرفة العلامات التحذيرية في السيارة والتي تعطي إشارات وتنبيهات لتجنب الأخطاء والحوادث وستعرف معنى كل علامة.

العلامات في طبلون السيارة

العلامات في طبلون السيارة تنقسم إلى نوعين علامات إعلامية في السيارة والعلامات التحذيرية في السيارة.

علامات طبلون السيارة الإعلامية

علامات الإضاءة البعيدة أو الضوء العالي : تستعمل هذه العلامة في الطرق التي تكون قليلة الإضاءة، وإضاءة العلامة تدل ان إضاءة المصابيح أصبحت على مدى أطول.

: تستعمل هذه العلامة في الطرق التي تكون قليلة الإضاءة، وإضاءة العلامة تدل ان إضاءة المصابيح أصبحت على مدى أطول. علامة كاشف الضباب الأمامي والخلفي : يعرف باسم مضاد الضباب ويستخدم عند عدم القدرة على الرؤية بسبب الضباب.

: يعرف باسم مضاد الضباب ويستخدم عند عدم القدرة على الرؤية بسبب الضباب. علامات الانعطاف يمين أو يسار : يمكن إضاءة العلامتين معا لتنبيه السيارات في الخلف.

: يمكن إضاءة العلامتين معا لتنبيه السيارات في الخلف. مزيل الضباب الأمامي والخلفي: يتم استخدامه في حالة وجود أبخرة على الزجاج فيتم تشغيلها لإزالة البخار.

العلامات التحذيرية في السيارة

العلامات التحذيرية في السيارة هي متعددة وكل علامة لها رمز ووظيفة معينة نستخدمها عند قيادة السيارة وهذه العلامات تقوم بإرسال الإشارات أو تعطي وميض في لوحة العداد عند حدوث مشكلة أو خلل في السيارة لذا لابد من تعلم كيفية التعامل مع هذه الإشارات ومن العلامات التحذيرية في السيارة ما يلي:

لمبة الزيت: هي لمبة تعطي إشارة أو وميض في لوحة العدادات للتنبيه بأن مستوي الزيت في السيارة منخفض أو أنه يحدث تسرب في خزان الزيت، ولا يجب إهمال ذلك لأن الزيت هو المسئول عن تزييت المحرك بأجزائه ويحافظ عليه من التآكل والصدأ.

لمبة الوقود: وهي إشارة أو وميض يحدث للتنبيه بأن مستوى البنزين في السيارة قليل ويجب تزويد السيارة بالبنزين.

لمبة البطارية أو نظام شحن السيارة: هذه اللمبة تضئ عند حدوث خلل أو مشكلة في نظام السيارة أو البطارية ولابد من القيام بعمل صيانة السيارة وفحصها لتجنب أي خطأ قد يسبب توقف السيارة أو إتلافها.

لمبة مانع الانزلاق ABS: وهي لمبة تضئ عند بداية تشغيل السيارة لعدة ثواني لفحص الوحدة المركزية في السيارة ثم تختفي إضاءتها ولكن إذا كان يوجد مشكلة في نظام مانع الانزلاق فإن اللمبة تظل مضاءة من أجل معرفة ما المشكلة فيها وفحص السيارة.

مؤشر درجة الحرارة: تعتبر من أهم وأخطر العلامات لأن مؤشر ارتفاع درجة الحرارة يدل على أن محرك السيارة ارتفعت حرارته عن الحد المسموح به وبالتالي لابد من وجود مشكلة في المحرك أو نظام التبريد والذي يعرف باسم الرادياتير وفي تلك الحالة يجب إيقاف السيارة حتى يبرد المحرك أو تزويد السيارة بالماء وإذا لم تتمكن من فعل ذلك فيجب سحب السيارة إلى مركز الصيانة لحل المشكلة.

لمبة فحص المحرك: وهي إشارة أو وميض يظهر يدل على وجود مشكلة في محرك السيارة وفى تلك الحالة يجب التوجه إلى مركز صيانة السيارات وفحص السيارة والمحرك بأجزائه حتى لا يحدث ضرر كبير في السيارة.

لمبة المكابح: تضئ لمبة المكابح الموجودة في لوحة عدادات السيارة عند وجود مشكلة أو تلف في المكابح وفي تلك الحالة أولًا يجب تقليل السرعة وخاصة إذا كنت تقود على طريق سريع، وثانيا يجب إضاءة مصابيح الانتظار لكي تعطي إشارة للسيارات خلفك بأن المكابح في سيارتك معطلة ويوجد مشكلة في السيارة وقد تتوقف في أي لحظة، وثالثا يجب التوقف عند أقرب مركز صيانة السيارات وفحص السيارة.

لمبة الوسادات الهوائية: تلك اللمبة تضئ عند وجود مشكلة في الوسادات الهوائية في السيارة وبالتالي تقل كفاءة عملها ولابد من معالجة المشكلة والذهاب إلى مركز الصيانة للحفاظ على كافة وسائل الحماية في السيارة وتجنب أي ضرر أكبر.

لمبة القير: هذه اللمبة توجد في السيارات ذات خاصية ناقل الحركة الأوتوماتيكي وتوجد اللمبة في لوحة العدادات وتظل مضاءة للتنبيه عن وجود خطأ أو خلل في قير السيارة ولابد من فحص السيارة ومعالجة الأمر.

من خلال موقع المواطن تعرفنا على العلامات التحذيرية في السيارة والآن سنتعرف على بعض الإشارات التحذيرية في السيارة.

الإشارات التحذيرية في السيارة

إشارة خطأ في نظام الترشيح : يوجد في السيارة نظام الترشيح الذي يقوم بالتخلص من السماح الضار من العوادم للتقليل من الانبعاثات الضارة، وعند إضاءة تلك الإشارة فإنه يدل على وجود مشكلة وقد يحدث ضرر في المحرك لذا يجب الانتباه.

: يوجد في السيارة نظام الترشيح الذي يقوم بالتخلص من السماح الضار من العوادم للتقليل من الانبعاثات الضارة، وعند إضاءة تلك الإشارة فإنه يدل على وجود مشكلة وقد يحدث ضرر في المحرك لذا يجب الانتباه. علامة تحذير خاصة بمشاكل الضوء : عند إضاءة أكثر من لمبة في وقت الواحد في لوحة العدادات فإن ذلك يدل على وجود مشكلة في نظام الإضاءة ولابد من معالجتها فورا.

: عند إضاءة أكثر من لمبة في وقت الواحد في لوحة العدادات فإن ذلك يدل على وجود مشكلة في نظام الإضاءة ولابد من معالجتها فورا. علامة ضغط الإطارات : وهي لمبة تضئ عندما يكون ضغط الهواء أو مستوى النيتروجين في السيارة ليس في حالة توازن ويقل أو يزداد عن الحد المسموح به ولا من الذهاب لمركز الصيانة لمعالجة المشكلة.

: وهي لمبة تضئ عندما يكون ضغط الهواء أو مستوى النيتروجين في السيارة ليس في حالة توازن ويقل أو يزداد عن الحد المسموح به ولا من الذهاب لمركز الصيانة لمعالجة المشكلة. إشارة عطل ما مجهول: هي لمبة الحيرة توجد في السيارة على شكل مثلث بداخلها مرسوم علامة تعجب وهي تضئ عندما يوجد خلل أو مشكلة في السيارة والوحدة المركزية لم تتمكن من تحديد العطل في تلك الحالة يجب الذهاب إلى مركز الصيانة لمعرفة العطل وحل المشكلة الموجودة.

اللمبات التحذيرية في السيارة

أي لمبة تضئ باللون الأحمر تعني أنه لابد من التوقف في الحال لأنها تهدد على حياة الراكب ضرر للسيارة مثل علامة مستوى الزيت، وعلامة الفرامل، ومؤشر درجة الحرارة.

أي لمبة تضئ باللون الأصفر مثل لمبة فحص الموتور تدل على أن السيارة تحتاج إلى فحص في أقرب وقت ولا حاجة للتوقف فورًا.

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