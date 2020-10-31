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العميد يحسم ديربي الاتحاد والأهلي بثنائية نظيفة
في الجولة الثالثة بدوري المحترفين

العميد يحسم ديربي الاتحاد والأهلي بثنائية نظيفة

2020/10/31
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العميد يحسم ديربي الاتحاد والأهلي بثنائية نظيفة حجازي في جانب من المباراة
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الأول من ديربي الاتحاد والأهلي:
2 الشوط الثاني من ديربي الاتحاد والأهلي:

انتهت مباراة الاتحاد والأهلي- منذ قليل- بثنائية نظيفة لـ الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من ديربي الاتحاد والأهلي:

وبدأ الشوط الأول من ديربي جدة، بأداء ممتع ومميز من نادي الاتحاد، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الثامنة.

وواصل الاتحاد ضغطه القوي، سعيًا لإحراز الهدف الثاني وهو ما تمكن منه اللاعب غاري رودريغيز، حيث أضاف الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة متقنة من زميله فهد المولد.

وشارك اللاعب أحمد حجازي مع الاتحاد في أول مباراة له منذ انضمامه للعميد في الأيام الأخيرة قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وظهر اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي في الشوط الأول بشكل باهت إضافة لباقي أعضاء الفريق الأهلاوي.

الشوط الثاني من ديربي الاتحاد والأهلي:

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق نادي الاتحاد كما تألق المدافع المصري أحمد حجازي، وقدم أداءً مميزًا ومنع خطورة اللاعب السوري عمر السومة.

واحتسب حكم مباراة الاتحاد والأهلي ركلة جزاء على حجازي، لكنه ألغاها بعد الرجوع لتقنية الـVAR.

وكانت المباراة، شهدت خروج اللاعب فهد المولد نجم الاتحاد متأثرًا بإصابته في الدقيقة الـ58 حيث غادر الملعب بواسطة سيارة الإسعاف.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الاتحاد 4 نقاط، ليحقق فوزه الأول في دوري المحترفين بالموسم الحالي، أما الأهلي فتجمد رصيده عند ست نقاط بالمركز الرابع في الدوري.

مباراة الاتحاد والأهلي

مباراة الاتحاد والأهلي


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