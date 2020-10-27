العنف الأسري: توفير الحماية للطفل المُعنف بمكة ونحقق في الواقعة

المواطن - مكة المكرمة

أكد مركز العنف الأسري أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة ، فقد تمت مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية بمكة المكرمة، وتوفير الحماية اللازمة للطفل.

وأضاف مركز العنف الأسري، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم تحويل المعنف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري أعلن أمس أنه تم رصد حالة طفل تعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة.

وقال المركز، في بيان له عبر “تويتر”، “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري”.

يذكر أن المئات من المواطنين والمقيمين تفاعلوا عبر وسم “#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي”، حيث تداولوا مقاطع فيديو لتعرض طفل للتعنيف من قبل أحد الأشخاص بمكة.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم ومباشرة الحالة وبيان حقيقة المقطع.

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