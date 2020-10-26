العنف الأسري: رصد حالة تعنيف طفل في منطقة مكة وجارٍ اتخاذ اللازم

المواطن - مكة المكرمة

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم رصد حالة طفل تعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وقال المركز، في بيان له عبر “تويتر”، “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري”.

وأشار مركز بلاغات العنف الأسرية، إلى أنه يتم حاليا اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن المئات من المواطنين والمقيمين تفاعلوا عبر وسم “#متحرش_ومعنف_الطفل_البرماوي”، حيث تداولوا مقاطع فيديو لتعرض طفل للتعنيف من قبل أحد الأشخاص بمكة.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم ومباشرة الحالة وبيان حقيقة المقطع.

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