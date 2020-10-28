العواد: قرار صرف الـ500 ألف ريال يعطي درسًا جديدًا للعالم عن حقوق الإنسان

المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، أن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب فيروس كورونا من السعوديين وغير السعوديين، تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل من يقيم فيها على حدٍّ سواء، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم.

وشدد العواد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، على أن القرار يعطي درسًا جديدًا للعالم عن ماهية حقوق الإنسان، مضيفًا بوسم “الإنسان أولًا”.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، وسعوديًّا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ(الفيروس) في 7/ 7/ 1441هـ.

كما تقدم وزير الصحة، توفيق الربيعة، بالشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار صرف 500 ألف ريال لذوي المتوفين بفيروس كورونا للعاملين بالقطاع الصحي.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن القرار هو استمرار للجهود المميّزة التي تُقدّمها المملكة منذ بداية الجائحة.

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