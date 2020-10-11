العيسى رداً على ماكرون: الإسلام دين قوي ولا تتوقف قوته على تزكية أحد

المواطن - الرياض

علق الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، على بعض التصريحات المتداولة حول الإسلام بينها تصريحات الرئيس الفرنسي.

وقال العيسى، في مداخلة تلفزيونية على شاشة “إم بي سي”، إن الإسلام دين قوي، ولا تتوقف قوته على تزكية أحد.

وأضاف أن وجود الإسلام كرسالة ربانية، لا يتزعزع أبدًا، لا بقول أو بغيره، فلا يتزعزع إلا ضعيف، منوهًا إلى الأمر القرآني بالإعراض عن السجالات التي تؤدي إلى التصعيد السلبي.

وأشار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى أن هناك مسلمين يحسبون زورًا وكذبًا على الإسلام، أساءوا لصورته بتشددهم وتطرفهم، ودعا إلى عدم الدفاع عنهم بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

وأكد رئيس هيئة علماء المسلمين، أنه علينا إذا أعلنت أي جهة عن مواجهتها التشدد، أن نقول إن هذا العنف قد اكتوت به البلاد الإسلامية أكثر من غيرها.

وكان الرئيس الفرنسي قد قال في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، إن الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.

وسعى ماكرون في خطابه، إلى إبراز ملامح خطته، والتي تسعى لمحاربة “النزعات الانفصالية”، في المجتمع الفرنسي، وتستهدف وفقا للسلطات الفرنسية كل النزعات المتطرفة، و”من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية الفرنسية”.

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