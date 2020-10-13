العين يضم جيترسون مقابل مليون يورو

المواطن - مروة نبيل

حسمت إدارة نادي العين صفقة انتقال البرازيلي جيترسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

العين يحسم صفقة جيترسون

وأعلن رئيس نادي ماريتيمو البرتغالي، كارلوس بيريرا عن إتمام صفقة البرازيلي جيترسون إلى صفوف فريق العين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مليون يورو.

ونقل موقع “مايس فوتبول” البرتغالي، تصريحات رئيس النادي، بيريرا، حيث تمنى التوفيق للاعب البرازيلي، خلال رحلته الجديدة في المنطقة العربية.

وانضم جيترسون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماريتيمو في عام 2018، وشاركه معه في 48 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

الاستعداد لدوري المحترفين

وكان نادي العين قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الألماني مايكل سكيبه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، بعد اعتذار البرتغالي برونو بالتازار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أعرب أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، مؤكدًا أنه سيتم تدعيمه بـ7 لاعبين أجانب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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