العين يضم نواف الحارثي لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين عن تعاقده رسميًا مع نواف الحارثي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

العين يضم الحارثي

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن حسم صفقة نواف الحارثي قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وتسعى إدارة النادي لإبرام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول بشكل جيد والبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، كما تعاقدت مع المدرب مايكل سكيبه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الصاعد حديثًا مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الهلال، وخسر بصعوبة بهدف دون رد سجله علي البليهي، ليخسر أول ثلاث نقاط في البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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