الغدد الليمفاوية في البطن

من الممكن أن تتضخم الغدد الليمفاوية في البطن فيكون هذا التضخم بعد تقرير الأطباء جميعهم أنه ورم سرطاني وتظهر له أعراض واضحة وتختلف طرق العلاج على حسب نسبة الورم وانتشاره.

طرق علاج الغدة الليمفاوية

الغدد الموجودة في الرقبة والذراع والصدر والبطن والفخذ هي الغدد الليمفاوية والمعرضة للالتهابات وسيذكر لنا موقع المواطن عن أخطر أنواع الغدد والسباب التي أدت غلى حدوثها وأعراضها وكيف يمكن علاجها.

ما هي الغدد الليمفاوية

عندما يحدث التهاب في الغدة الليمفاوية تجد أن الشخص المريض بدء في الشعور بورم صغير في منطقة الرقبة.

شكل الغدد الليمفاوية

الغدد الليمفاوية عبارة عن أوردة تمشي في جميع أجزاء الجسم ولكن بدل من أن تحمل الدم تحمل سائل مائي يعرف باسم السائل الليمفاوي.

يمشي السائل الليمفاوي في جميع أجزاء الجسم ليحمي الجسم ويهاجم أي ميكروب يأتي على الجسم سواء كانت بكتريا أو فيروسات ثم يقوم بطرد البكتريا على هيئة أملاح وبروتونات.

عندما تتضخم الغدد الليمفاوية تجد أنها مليئة بكرات الدم البيضاء والسبب في ذلك هو مهاجمة الجسم للكرات.

ما هي الأعراض التي تظهر على مريض التهاب الغدد الليمفاوية

قد يصاب الشخص بالتهاب الغدد الليمفاوية دون أن يشعر أو تظهر علية أعراض وقد تظهر علية أعراض الغدد الليمفاوية على حسب الغدة الملتهبة في مكان معين ومن هذه الأعراض:

عدوى الجهاز التنفسي

قد تظهر أعراض التهاب الغدة الليمفاوية على هيئة إصابة الجهاز التنفسي حيث يبدئ الشخص في الترشيح وسيلان في منطقة الأنف مع التهاب في الحلق واللوزتين يصاحب الم في الجسم ويبدئ حرارة الجسم في الارتفاع.

تظهر كتل من الانتفاخات في تحت الجلد ممكن أن تكون مؤلمة وممكن أن لا تكون فتجد الانتفاخات في الأذن والدقن أو الجزء العلوي.

حدوث تغيير في لون الجلد

يجد المصاب بأن لون جلده قد تغيير وبدء يحدث فيه بقع حمراء عبارة عن التهاب وخطوط حمراء.

تضخم العقد الليمفاوية العميقة

إذا حدث وتضخمت العقد الليمفاوية العميقة فقد يتسبب ذلك أن الشخص لا يشعر بهذا التضخم لأن تضخم داخلي وأما الذي يحدث خارجي يشعر به الشخص فيحدث تورم تحت الجلد على هيئة انتفاخات.

في حالة الغدد الليمفاوية العميقة يحدث انفجار في الأوردة الغدد الليمفاوية ويتسرب السائل الليمفاوي فإذا حدث تورم في السائل الليمفاوي في الرئة يحدث هنا كحة شديدة.

قد يصاحب الالتهاب أيضًا عرق في فترة النوم الليلي مع فقدان شديد للشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

علاج الغدد الليمفاوية

علاج الغدد الليمفاوية متوقف على مدى درجة الالتهاب فتجد أن الأشخاص المصابون الذين تملك أجسامهم أجسام مضادة لا يقوم الطبيب بإعطائه العلاج.

أما في حالة الأطفال الذين لديهم فرط في نشاط الغدد الليمفاوية فهذا النشاط يؤدي إلى حدوث تورم في الغدد الليمفاوية وهنا لا يتم إعطاء المريض علاج.

في حالة كان العلاج ضروري يتم اللجوء إلى العلاج المنزلي مثل:

أخذ المسكنات مثل الأيبوبروفين لتخفيف ألم الحمى.

أو استخدام المضاد الحيوي.

فتح الخراج حيث يكون بعد التورم يوجد الخراج ويقوم الطبيب بفتحها بواسطة التخدير حيث يقوم الطبيب بعمل فتحة صغيرة ليخرج الالتهاب منها ويشرف الطبيب عليها يوميًا.

إذا تم اكتشاف أن الورم مرض سرطاني في هذه الحالة يكون العلاج إما عن طريق الإزالة الورم بالعملية الجراحة أو عن طريق العلاج الكيمائي.

تضخم الغدد الليمفاوية

يعتبر تضخم الغدد الليمفاوية في أماكن معينة مثل تحت الإبط والرقلة لا يشترط أن يكون ورم فهناك الكثير من الأمراض الموسمية التي تتسبب في حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية ولكن لا يعتبر ورم سرطاني.

مثل أن يصاب الإنسان بنزلة برد شديدة تؤدي إلى التهاب الحلق واللوزتين هنا يعتبر تضخم وليس ورم.

حالات يعتبر تضخم الغدد الليمفاوية فيها سرطانات

هناك حالات إذا حدث تضخم فيها يعتبر سرطان مثل تضخم الغدد الليمفاوية في منطقة البطن في مكان تواجد الشريان الأورطي.

أعراض وجود تضخم الغدد الليمفاوية في منطقة البطن

تجد بعض الملامح التي تظهر على المريض ويشخصها الطبيب إلى ورم في الغدد الليمفاوية في منطقة البطن ومن هذه الأعراض:

يصاب المريض بحالة من فقدان الشهية وبالتالي يفقد وزنه جداً لدرجة النحافة الشديدة.

يحدث أن تجد الشخص مريض الغدد الليمفاوية في البطن عنده حالة من الضعف الشديد وعدم القدرة على المشي.

كيف يمكن تشخيص الغدد الليمفاوية في البطن

يمكن تشخيص الغدد الليمفاوية في البطن عن طريق التحليل فيقوم صاحب المختبر بأخذ عينة من الورم الموجود في الغدد الليمفاوية في البطن إما بواسطة عملية جراحية وهي فتح البطن وإما عن طريق سحب عينة من الورم الموجود في الغدد الليمفاوية في البطن بإبرة تحت الأشعة.

عن طريق التحليل فيقوم صاحب المختبر بأخذ عينة من الورم الموجود في إما بواسطة عملية جراحية وهي فتح البطن وإما عن طريق سحب عينة من الورم الموجود في بإبرة تحت الأشعة. التحسن وشفاء المريض يرجع إلى نسبة الورم وحجمه ومدي انتشاره فقد يكون حجمه صغير ومحدود في مكان معين تكون نسبة الشفاء أكبر من الورم الكبير والمنتشر في كل مكان مثل تأثير الورم في الغدد الليمفاوية على القولون ومسبب لورم فيه وأيضًا المعدة ولا يحتاج إلى جراحة ونلجأ إلى العلاج الكيمائي.

هنا يلجأ الطبيب إلى العمل الجراحي وإزالة الغدد الليمفاوية كلها وإزالة الورم الموجود في البطن وخاصة إذا كان الورم في البنكرياس أو القولون.

يقول الدكتور عامر من الممكن أن يكون هناك ورم في الغدد الليمفاوية في البطن ولكن لا يوجد ورم يكون التهاب بسبب ميكروب.

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