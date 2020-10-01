الغذاء والدواء توضح معايير شراء المواد الغذائية عبر الإنترنت

المواطن - الرياض
شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أهمية الحرص وتوخي الحذر عند شراء المواد الغذائية عبر الإنترنت.
وأوضحت الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، أنه عند الاستيراد الشخصي أو شراء الأغذية عبر الإنترنت ينصح باحتمال تغير بعض صفات المواد الغذائية لتذبذب دراجة الحرارة أثناء التنقل أو التخزين.
وأكدت على أهمية ألا يحتوي الغذاء على مواد مضافة غير مسموح بها أو محظورة في الأغذية.
وأوصت بألّا تكون المواد الغذائية من المنتجات التي صدر بخصوصها تحذير أو سحب من الأسواق لمشكلة ما.
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