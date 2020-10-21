الـVAR يُعاقب ريال مدريد ويسقط أمام شاختار بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ريال مدريد الإسباني ضد شاختار دونيتسك الأوكراني بسقوط الريال في فخ الخسارة بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وشاختار:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بأداء باهت من قبل لاعبي الريال، حيث استغل شاختار الأمر ونجح في إحراز 3 أهداف في أول 40 دقيقة.

وتمكن اللاعب ماتيوس مارتينيز من إحراز الهدف الأول لفريق شاختار بالدقيقة التاسعة والعشرين، ثم عاد وأضاف الفريق الأوكراني الهدف الثاني عبر الفرنسي رفائيل فاران مدافع الريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة والثلاثين.

وعند حلول الدقيقة الحادية والأربعين، تمكن مانور سولومون من إحراز الهدف الثالث لفريق شاختار، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم شاختار على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الريال في العودة سريعًا حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بالدقيقة الرابعة والخمسين.

وواصل ريال مدريد، الضغط بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى تمكن اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور من إضافة الهدف الثاني للفريق الملكي بالدقيقة الستين.

VAR يُعاقب الريال:

وألغت تقنية VAR هدفًا ثالثًا سجله الريال عبر اللاعب الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي بالدقيقة الـ92 وذلك بسبب لمس فينسيوس جونيور للكرة وهو في وضعية تسلل، حيث غير من اتجاهها لتدخل شباك شاختار ثم يُلغى الهدف بعد ذلك.

وأُقيمت مبارة ريال مدريد وشاختار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

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