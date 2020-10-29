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الفتح يختتم استعداداته لمباراة العين
وصلت البعثة إلى الباحة اليوم

الفتح يختتم استعداداته لمباراة العين

2020/10/29
الساعة 6:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفتح يختتم استعداداته لمباراة العين لاعبو الفتح
المواطن - مروة نبيل
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1 الفتح جاهز لمواجهة العين
1.1 النموذجي في دوري محمد بن سلمان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الخميس، استعداداته لمباراته المقبلة ضد العين المقرر إقامتها، مساء غد الجمعة.

الفتح جاهز لمواجهة العين

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة الباحة، وأجرى اللاعبون الحصة التدريبية الأخيرة فور وصولهم مباشرة على ملعب المباراة.

واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بتمارين استرجاعية خفيفة، وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب.

وشهد مران الفتح اليوم حضور ومتابعة رئيس النادي، سعد العفالق ونائبه عبدالرحمن الحماد وأعضاء مجلس الإدارة خالد المخايطة، مشاري السعدون، حسن الجبر ويوسف الموسى.

نادي الفتح
لاعبو النموذجي

النموذجي في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية ضد الاتحاد بهدفين لكل منهما.

ويحتضن ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، مباراة النموذجي ضد العين عند الساعة 3:40 عصر يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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