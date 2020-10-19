الفراج ينصح الهلاليين بشأن الاستبعاد من آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي وليد الفراج نصيحة إلى جماهير نادي الهلال، بعد صدور حيثيات قرار استبعاد الفريق الأول لكرة القدم من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: أريد أن أوجه رسالة إلى جمهور #الهلال على موضوع مشاركته في أبطال آسيا وخروجه بسبب جائحة كورونا.. استلم الهلال الحيثيات وباستطاعته الذهاب إلى الاستئناف وممكن يمنع من المشاركة.. أتمنى منكم التالي:#SBC pic.twitter.com/5iZywhYjB9 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 18, 2020

الهلال في آسيا 2020:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، واضطر لخوض المباريات بقائمة من 13 و14 لاعبًا فقط، قبل أن يتم استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يكتمل النصاب القانوني لقائمة الزعيم ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليقرر الاتحاد الآسيوي باعتبار الزعيم منسحبًا ويُلغي نتائجه في البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفراج يؤكد صدور الحيثيات رسميًّا:

وقال الفراج: “أوجه موضوع إلى أنصار نادي الهلال وليس إلى مسؤوليه ولاعبيه وأعضاء الجهاز الفني والإداري، بعدما تعرض إلى صدمة كبيرة عقب خروج الفريق من دوري أبطال آسيا الأخيرة، بسبب جائحة كورونا التي تعرض لها لاعبي الفريق”.

وتابع: “الهلال قدم عدة طلبات إلى الاتحاد الآسيوي، وذهب الموضوع إلى لجنة الانضباط ورفضت الاحتجاج، والآن تلقى الحيثيات التي صدرت من لجنة الانضباط، وأمام طريقين إما أن يذهب إلى لجنة الاستئناف ويتوقع أن يكون قرارها ليس بعيدًا عن الانضباط”.

وأضاف الفراج خلال برنامجه “الدوري مع وليد”، قائلًا: “وبالتالي سيستطيع الاتحاد الآسيوي أن يتخذ القرار المتوقع بمنع الهلال من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا عامي 2021 و2022 على أن تكون عودته في نسخة 2023”.

عدم التصعيد والمشاركة في النسخة الجديدة:

وواصل قائلًا: “هناك حل آخر، بعض أنصار الهلال يرون أن الاتحاد الآسيوي اتخذ موقفًا متعنتًا ضد النادي، ويطالبون الإدارة بالذهاب إلى محكمة الكاس، وفي هذه الحالة قد يستمر الأمر لأشهر طويلة”.

وأردف: “النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا ستنطلق في شهر فبراير المقبل، الإجراءات القانونية التي سيتخذها نادي الهلال ما بين لجنة الاستئناف وصدور قرار من الانضباط بخصوص منع الهلال من المشاركة في دوري أبطال آسيا لعامين ثم الذهاب إلى الكاس كل هذا سيستغرق أشهر طويلة”.

واستكمل: “تخيل أنك في إجراءات التقاضي وممنوع من المشاركة في دوري أبطال آسيا وتذهب الأندية السعودية إلى النسخة القادمة، وتلعب وتفوز وقد تُحسم البطولة القادمة والهلال ما زال في التقاضي، ولا تملك شيء مؤكد أنه سيحصل على قرار من محكمة الكاس سيجبر الاتحاد الآسيوي على عودة الفريق إلى النسخة التي ستكون قد حُسمت”.

وواصل الفراج حديثه قائلًا: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومواقفه لن نستطيع أن نتناقش فيه أو نختلف فيه، في الكثير من المواقف التي تعرض لها الهلال والأندية السعودية طوال مسيرة هذه المسابقة”.

وليد ينصح جماهير الهلال:

وتابع: “بعض المواقف تحتاج إلى ذكاء إذا كان يشعر بعض أنصار الهلال أن الاتحاد الآسيوي يتخذ مواقفهم متشددة ضد ناديهم فعليهم في هذه اللحظة أن يفوتوا الفرصة لأن الاستمرار في هذا الجدل القانوني وهو حقهم لا يستطيع أحد أن يعارضهم فيه، هذا سيمنح الفرصة للآخرين الطرف الآخر لاستخدام القانون لمنع الفريق من عدم مشاركة في عامين قادمين وصدمة هذا الأمر ستكون أكبر وأكبر”.

واختتم الفراج حديثه قائلًا: “البعض يطالب بالذهاب إلى محكمة الكاس، والمتخصصين يعلمون جيدًا أن قرارها حتى لو صدر بعد شهور أو سنوات لن يؤدي إلى إعادتها مرة أخرى من سيمررها أو يرعاها من سيدفع حقوق النقل التلفزيوني.. من الذكاء أنا أوصي أن يدعم فريقه للمشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا واعتبار ما حدث في الدوحة قضاء وقدر”.

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