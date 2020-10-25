الفرق بين الأنفلونزا وكورونا

يصاب الشخص بأعراض الأنفلونزا ويتضح بأنها كورونا فما هو الفرق بين الأنفلونزا وكورونا وهل الأعراض تتشابه بينهما لأن الإهمال سيتسبب في تفشي المرض والانتشار سريعًا فهو ينتقل عن طريق التلامس.

التفرقة بين الأنفلونزا وكورونا

لابد من التفرقة بين الأنفلونزا والكورونا لأن هناك تشابه كبير بين الأعراض ولا يمكن التفرقة بينهم إلا بالتحاليل والكشف الطبي والأشعة وسيذكر لنا موقع المواطن أعراض فيرس كورونا وكيف ينتشر ويتكاثر فيرس كورونا.

الفرق بين الأنفلونزا وكورونا

مع بداية فصل الشتاء لعام ألفين واحد وعشرون يتساءل جميع الأشخاص عن الفرق بين الأنفلونزا وكورونا بسبب صعوبة التمييز بينهما بسبب تشابه أعراض الأنفلونزا مع أعراض فيرس كورونا.

بسبب صعوبة التمييز بينهما بسبب تشابه أعراض الأنفلونزا مع أعراض فيرس كورونا. حيث أن في بداية الأمر كانوا يعتقدون أن فيروس كورونا يتشابه في تكوينه مع مرض يدعى بمرض السارس فكانوا يظنون أنه هو لدرجه أنهم أطلقوا على فيرس كورونا في بداية انتشاره مرض السارس.

ما هو فيرس كورونا

قبل الحديث عن الفرق بين الأنفلونزا وكورونا لابد من معرفة ما هو فيرس كورونا هو من أسرع الفيروسات التي تم اكتشافها انتشارًا فقد سجلت الدول العربية أعداد مهولة في عدد الإصابات والوفيات وعلى رأسهم من أكثر الدول التي سجلت نسبة إصابة عالية المملكة العربية السعودية وجاءت من بعدها الإمارات ثم المملكة الأردنية.

عندما تقوم بوصف فيروس كورونا تحت المجهر تجده من ضمن الفيروسات التاجية فهي تشبه في تكوينها ورسمتها مثل التاج يبلغ قطر فيرس كورونا مائة وخمسون نانو متر.

وفي عام ألفين واثنا عشر كان لظهور فيروس مشابه لفيروس كورونا حيث ظهرت الأعراض على رجل سعودي حيث تم عزل الفيروس من جسم الرجل بعد وفاته كان هذا الفيروس يسمى بفيروس كورونا الشرق الأوسط.

كيف يتم الإصابة بفيروس كورونا وكيف يتكاثر

فيروس كورونا غير باقي الفيروسات فهو لا يقوم بعملية الاستنساخ ولذلك يعتبر من أكثر الفيروسات انتشاراً ففيروس كورونا لا يتشابه مع أي فيروس آخر.

يتم الإصابة بفيروس كورونا عندما يكون لا يوجد هناك مناعة للجسم في مقاومة الفيروس فينتقل الفيروس إلى الخلية الضعيفة ويبدأ فيرس كورونا بنشر المادة الوراثية الخاصة به.

بعد ذلك يقوم فيرس كورونا بنشر الحمض الخاص به وهو ما يسمى الحمض الريبي.

فيرس كورونا له قدرة هائلة في حفظ ذاته ويمكن أن يحفظ سرعته في الانتشار فهو يتأقلم في الانتشار مع أي درجة حرارة ومع أي طبيعة سواء كانت الظروف جافة أو سائلة ويبقى عليها لمدة ستة أيام.

عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا يبقى المرض في جسمه بعد الشفاء منه لمدة اثني عشر يوماً.

ما هي أنواع فيروس كورونا

فيروس كورونا له العديد من الأنواع والأشكال:

فيروس HCOV-229E.

فيروس كورونا HCOV – OC43.

فيروس كورونا NL63.

فيروس HKU1.

فيرس كورونا لمتلازمة الشرق الأوسط.

فيرس سارس من فصيلة فيروس كورونا وهو فيروس أول ما اكتشف في الصين في مدينة هونغ كونغ وقد قتل الآلاف من المواطنين الصينين.

فيروس كورونا المستجد 2019.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا والفرق بين الأنفلونزا وكورونا

في بداية الأمر تحسب أنك مصاب بالأنفلونزا العادية إلا أنك تكتشف إنك مصاب بفيروس كورونا بسبب التشابه الكبير في الأعراض بين الأنفلونزا وفيروس كورونا، ومن الأعراض التي تبين لك أنك مصاب بفيروس كورونا ولمعرفة الفرق بين الأنفلونزا وكورونا يمكنك معرفة الأعراض الآتية:

يبدأ الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا يشعر بالأعراض الآتية التي تتشابه مع أعراض كورونا حيث يبدأ في الرشح مصاحبه العطاس.

يشعر المريض بالتهاب في الجيوب الأنفية مثل انسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس.

كما يشعر المريض المصاب بكورونا بأن جسمه ترتفع درجة حرارته فتبدأ بالارتفاع شيئًا فشيئًا إلى أن تصل إلى تسعة وثلاثون.

عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا يشعر بسعال شديد لدرجة أنه لا يستطيع أن يأخذ نفسه ويشعر بالضيق الشديد ويكون السعال جاف جداً.

ويصاحب التهاب التنفس التهاب الحلق واللوز الشديد

يبدأ الشخص المصاب بكورونا يرتفع درجة حرارة جسمه حتى يصاب بالحمى الشديد ويبدأ في مرحلة الإغماء

يصاب الشخص بعد ذلك بالتهاب رئوي شديد حيث أن استقرار الكورونا يكون في الرئة فيعمل على هتك الأغشية

بعد معرفة الشخص بالإصابة بفيروس كورونا ويتدهور الوضع ولم يحتمل الجسم مضعفاته تجد أن الكلى قد أصيبت بالفشل الكلوي

كيف يتم نقل العدوى

يتم نقل العدوى من شخص لآخر وبسرعة فائقة من خلال الآتي:

أن يكون المصاب في تجمع كبير ويصدر منه سعال أو عطاس يستنشقه طرف آخر لا يوجد بينه وبين الطرف الأخر مسافة لا تقل عن المتر فيصاب بالكورونا الطرف الغير مريض

من الممكن نتيجة الإهمال يحدث أن يتناول شخص غير مريض بفيروس كورونا من نفس الأدوات التي يتناول بها الشخص المريض هنا تحصل العدوى بفيروس كورونا

أيضًا نتيجة للتعامل مع المريض ورعايته في المستشفى قد يؤدي إلى إصابة طاقم التمريض وطاقم الدكاترة بالإصابة بفيروس كورونا فالمرض سريع الانتشار وينتقل عن طريق التلامس والرذاذ

قد يكون المريض مصاب وقام بلمس سطح من السطح ثم قام بعدها شخص غير مصاب بلمس المكان مما يؤدي إلى إصابته بفيروس كورونا.

كيف يتم تشخيص الفيرس

يتم تشخيص المرض وفحص المريض المصاب بفيرس كورونا وإجراء التحاليل التي تظهر الإصابة بالمرض عن طريق إجراء تقنية PCR.

من خلال الفحص بالاختبار المصلي.

وأيضًا من خلال فحص المريض بالمجهر الإلكتروني.

بعد الفحص وتبين أن المريض مصاب بكورونا يتم عزل المريض فوراً ومتابعته وحتى عند إجراء الفحوصات يتم عزله لحين التأكد من إصابته بالمرض أم لا.

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