الفرق بين التاريخ والتأريخ

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هو الفرق بين التاريخ والتأريخ، فمن خلال الكتب التاريخية يتعرف الأجيال كلها على تاريخهم وحضارتهم السابقة، لذا يعد التاريخ من أكثر الأشياء المهمة لدى الكثيرين.

التاريخ

قبل أن نتعرف على ما هو الفرق بين التاريخ والتأريخ فيجب أن نتعرف أولاً على التاريخ فهو يعتبر الأحداث التي يتم تدوينها والتي تهتم بسير الأنبياء والصحابة والتابعين وكل مما لحقهم.

كما يوجد الكثير من الكتب التي قد قامت بتدوين هذا التاريخ وحفظ التراث الذي يخص الحضارات والأمم والتي قامت بتوزيع مدارك الإنسان من كل النواحي وخاصة الناحية الأخلاقية.

فهي عملت على تحليل الوثائق وساعدت في التوصل لنتائج السليمة عن طريق استنباط جميع الاكتشافات القديمة والتاريخية، ومن ضمن هذه الكتب البداية والنهاية لابن كثير وتاريخ الخلفاء للسيوطي وكتب محمود الطحان وغيرهم الكثير من الكتب.

لذا سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح ما هو الفرق بين التاريخ والتأريخ.

الفرق بين التاريخ والتأريخ

التاريخ هو عبارة عن لفظ عربي، كما أنه يعد دراسة للماضي لكي يتم إفادة الحاضر ويعتبر من أكثر العلوم الاجتماعية المهمة التي تختص بنقل كل الأحداث السياسية والاجتماعية.

كما أنه يهتم كثيرًا بتعديل سلوك الإنسان لأنه يكون قائم على التحقيق والنظر والتأمل ويعتبر ضرورة حضارية لكي يتم فهم جميع العلاقات الاجتماعية.

كما يعتبر أيضًا أداة لكي يتم كشف كل الصراعات الخارجية التي قد حدثت والتي سوف تحدث ويعد من زاوية أخرى علم يتعلق بالزمان والمكان الوقائع والأحداث وكل ما يكون له أثر نفوس كل الناس وتصرفاتهم.

وقد قال ابن خلدون عنه في كتابه ذلك أيضًا أنه هو عبارة عن عملية لتسجيل الأحداث من خلال مؤرخ متخصص، كما أن المؤرخ تكون وظيفته تقييم الأحداث وإبرازها للوجود.

كما قد قال الجوهري في مادة أرخ أن التأريخ يعني تعريف الوقت بمعنى أنه دليل على القيام بفعل معين وجمع جميع مواد التاريخ وتصنيفها وتحليلها وترتيبها.

ثم يتم بعد ذلك إظهارها ونشرها والفرق الذي يوجد بين التاريخ والتأريخ هو أن التاريخ يعتبر الأحداث ولكن التاريخ يعني الاكتفاء فقط بالتدوين من خلال كتابة التاريخ وفهمه يكون متعلق كثيرًا بالتأريخ ويعتمد عليه.

وهذا يعني أنه ليس بإمكان أي شخص أن يقوم بتذكر الماضي ويقيس الحاضر عليه إلا إذا تم تأريخ التاريخ.

أهمية التاريخ

بعد أن تعرفنا على ما الفرق بين التاريخ والتأريخ فيجب أيضًا أن نتعرف على أهمية التاريخ حيث أن التاريخ له مكانة مهمة جدًا بين العلوم فهو يعتبر من ضمن العلوم الإنسانية المتقاطعة.

فليس من الممكن أن يتم دراسة التاريخ بعيدًا عن علم الجغرافيا والفلسفة والفن والأدب وغيرهم وأهمية التاريخ تتلخص في بعض في هذه النقاط التالية:

البحث عن كل ما مر به الصحابة لأن الأحداث التي قد مروا بها سوف تكون مهمة لكي تظهر في الحاضر.

التاريخ هو موعظة لكل الأمم الملاحقة مما يتسبب في تثبيت قلوب المؤمنين وهذا يتضح لنا في قول الله تعالى “وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وما نسبه به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين”.

كما يعتبر سبيل للاقتضاء بالصالحين وكما قال الله تعالى “أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل أسألكم عليه أجرًا إن هو إلا ذكرى للعالمين”.

يعتبر طريق يتم الاستفادة من خلاله من كل دروس الأشخاص السابقين ولكي يتم أخذ العبرة منهم.

يتم التعرف من خلاله على السنن الكونية وسنن تحقيق النصر ومكافأة المظلوم ومعرفة مآل الظالم.

تعريف التاريخ لغة

بعد أن تعرفنا على ما الفرق بين التاريخ والتأريخ فيجب أيضًا أن نتعرف على تعريف التاريخ لغة حيث أن التاريخ يعرف في اللغة بأن الشيء يعرف بوقت حدوثه.

كما أنه يعرف لدى البعض بالاستناد على أمر معين مشهور مثل سقوط دولة أو قيام حرب معينة أو غير ذلك من هذه الأمور والمثال على هذا الأمر هو عام الفيل.

فقد كان يقال عنه أن هناك فلان ولد بعد عام الفيل بحوالي عامين وهذا كان بسبب شهرة هذه الحادثة فقد أصبحت مقياس للتاريخ.

وخلال عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أصبح التاريخ الإسلامي عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم واستمر بعد ذلك حتى يومنا هذا.

تعريف التاريخ اصطلاحًا

بعد أن تعرفنا على ما الفرق بين التاريخ والتأريخ فيجب أيضًا أن نتعرف على تعريف التاريخ اصطلاحًا حيث توجد الكثير من الأقاويل حول تعريف التاريخ اصطلاحًا بين الباحثين والعلماء سواء قديمًا أو حديثًا.

ومن أكثر التعريفات الجيدة التي قد تم وضعها من خلال ابن خلدون الذي يعد من ضمن مؤسسين هذا العلم بالصورة الحديثة وقال ابن خلدون أن هذا التاريخ في باطنه يعتبر النظر والتحقيق في الأمور وتعليل للكائنات ومبادئها.

كما أنه يعتبر علم عن كيفية الوقائع وتوضيح أسبابها وبذلك تفقد وضع ابن خلدون اللبن الأولى للذي يعرف بعد ذلك باسم فلسفة التاريخ.

ثم صار على هذا النهج فولتير في فرنسا ومن أكثر التعريفات الحديثة التي قد قالها المفكر المغربي عبد الله العربي عن التاريخ أنه من صنع المؤرخ هو الذي ينقل الأحداث التاريخية المحفوظة لكي يستخلص منها الحقائق.

كما عرف التاريخ في المغرب أنه هو الماضي الذي يقوم المؤرخ بدراسته بأن يكون الماضي حيًا في الزمن الحاضر.

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