الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي

المواطن - الرياض

كشفت الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي، أنه تم تشخيص 12000 إصابة بسرطان الثدي خلال العام الماضي في المملكة، من بينها 42 حالة إصابة عند الرجال.

#فيديو#سرطان_الثدي.. هل يصيب الرجال؟

د. متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي يجيب: تم تشخيص 42 حالة إصابة بسرطان الثدي حسب آخر إحصائية للأورام في المملكة، وإصابات الرجال أسوأ من إصابات النساء!!@drfoheidi#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/VGAFj4yVyb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 26, 2020

وأضاف الفهيدي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الاثنين، أن هذا بحسب آخر إحصائية للأورام في المملكة، موضحًا أن إصابات الرجال أسوأ من إصابات النساء.

وتابع أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي في المملكة منخفضة مقارنة بالأرقام العالمية، حيث يتم تشخيص 27 حالة سرطان ثدي بين كل 100 ألف امرأة.

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