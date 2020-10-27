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الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي
معدلات الإصابة في المملكة منخفضة مقارنة بالأرقام العالمية

الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي

2020/10/27
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيصحة وطب‎, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفهيدي: 42 رجلًا أصيبوا بسرطان الثدي في السعودية العام الماضي
المواطن - الرياض

كشفت الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي، أنه تم تشخيص 12000 إصابة بسرطان الثدي خلال العام الماضي في المملكة، من بينها 42 حالة إصابة عند الرجال.

وأضاف الفهيدي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الاثنين، أن هذا بحسب آخر إحصائية للأورام في المملكة، موضحًا أن إصابات الرجال أسوأ من إصابات النساء.

وتابع أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي في المملكة منخفضة مقارنة بالأرقام العالمية، حيث يتم تشخيص 27 حالة سرطان ثدي بين كل 100 ألف امرأة.


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