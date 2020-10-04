الفوز هدف برشلونة ضد إشبيلية للصدارة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأحد، مباراة برشلونة ضد إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، خاصة أن فوز البارشا يعني وصوله للنقطة رقم 9 وبالتالي منافسته لكل من ريال بيتيس وريال سوسيداد على المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية

وستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة في إقليم كتالونيا.

وقبل انطلاق اللقاء، كان برشلونة هزم فريقي فياريال وسيلتا فيغو في أول مباراتين للنادي الكتالوني في الدوري الإسباني بالموسم الجديد، حيث فاز برشلونة على فياريال برباعية دون رد في المباراة الأولى، وفاز على سيلتا فيغو في المباراة الثانية بثلاثية دون رد.

وأيضًا نجح نادي إشبيلية في الفوز في أول مباراتين له بـ الدوري الإسباني على كل من قادش وليفانتي، حيث فاز الفريق الأندلسي في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثانية فاز على ليفانتي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد إشبيلية، يتواجد نادي برشلونة في المركز السابع برصيد ست نقاط من مباراتين، أما نادي إشبيلية فيتواجد في المركز الثامن برصيد ست نقاط.

الفريق الأندلسي يفقد لقبًا قبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية

وقبل المباراة، كان إشبيلية خسر لقب كأس السوبر الأوروبي لمصلحة فريق بايرن ميونخ الألماني بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما في العاصمة المجرية بودابست.

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