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الفيصلي يرفض التعادل ويهزم الباطن بثنائية
بالجولة الثانية من دوري المحترفين

الفيصلي يرفض التعادل ويهزم الباطن بثنائية

2020/10/23
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفيصلي يرفض التعادل ويهزم الباطن بثنائية مباراة الفيصلي والباطن
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الأول من مباراة الفيصلي والباطن:
2 أحداث الشوط الثاني:

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، في تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه الباطن بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة الفيصلي والباطن:

وبدأت المباراة بضغط كبير من فريق عنابي سدير والذي حاول إحراز الهدف الأول، فنجح اللاعب جوليو تافاريس في إحراز الهدف الأول لعنابي سدير بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني نجح الباطن في العودة سريعًا وإحراز هدف التعادل بطريقة جميلة عبر اللاعب حسن شراحيلي بالدقيقة الثامنة والأربعين، بعد ركلة خلفية مزدوجة.

وواصل عنابي سدير ضغطه بكل قوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب محمد الصيعري من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة السادسة والسبعين.

وظل الفيصلي محافظًا على تقدمه، حتى انتهت المباراة بفوز عنابي سدير بثنائية لهدف.

وأصبح رصيد العنابي بعد الفوز 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الباطن عند صفر من النقاط.

وكان الشباب تعادل مع الرائد بهدفين لكل فريق.

مباراة الفيصلي والباطن


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