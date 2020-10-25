الفيصلي يضم رومان أمالفيتانو حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده رسميًّا مع الفرنسي رومان أمالفيتانو؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

الفيصلي يضم رومان أمالفيتانو:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبه الجديد بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق لمدة موسمين حتى 2022 مع أفضلية التجديد لموسم آخر، بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج.

ووصل اللاعب الفرنسي، صباح اليوم الأحد، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وكان في استقباله عضو العلاقات العامة محمد العباد قبل أن يجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في العاصمة.

ومن جانبه، تمنى مجلس إدارة نادي الفيصلي التوفيق للاعب رومان أمالفيتانو مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحقيق تطلعات جماهير ومحبي عنابي سدير.

دوري محمد بن سلمان:

وبدأ عنابي سدير منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتعادل الإيجابي أمام التعاون، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الرائد والفتح أصحاب المركزين الثالث والرابع.

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