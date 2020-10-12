الفيصلي يكشف تفاصيل إصابة جيليرمي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الفيصلي، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، البرازيلي جيليرمي نجم الفريق الأول لكرة القدم.

الفيصلي يوضح إصابة جيليرمي :

وأشار نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جيليرمي أجرى أشعة وأظهرت أن الإصابة التي يُعاني منها عبارة عن شد عضلي، مشددًا على أنه لا يوجد تمزق في العضلة الخلفية.

وكان جيليرمي قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، والتي انتهت بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف، في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عنابي سدير يواصل الاستعداد :

وعلى الصعيد الميداني، عاود عنابي سدير تدريباته الجماعية على ملعب النادي بمدينة حرمة، مساء اليوم الاثنين، بعد الإجازة التي منحها المدير الفني بريكليس شاموسكا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية باستخدام الكرة، قبل أن يقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين فرض من خلالها عددًا من التمارين التكتيكية.

وعمد البرازيلي شاموسكا على تطبيق العديد من الجمل الفنية من خلال مناورة على جزء من مساحة الملعب أوقفها عدة مرات لتوجيه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

شارك الخبر