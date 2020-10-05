الفيصل يتابع رحلة التعليم عن بعد والطلاب المفقودين من منصة مدرستي

المواطن - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اجتماعًا بحضور مديري عموم التعليم بمكة المكرمة وجدة والطائف لاستعراض مسيرة التعليم عن بعد.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام التعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي على رحلة التعليم عن بعد وخُطط الإدارات الثلاث في التعليم الافتراضي والإطار الإجرائي لخطة معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

الطلاب المفقودين من منصة مدرستي

واستعرض سموه إجراءات الرحلة التعليمية للطلاب المفقودين من منصة مدرستي حيث قامت الإدارات بتشكيل لجان لدعم ومتابعة الطلاب المفقودين من المنصة التعليمية وتعميم المهارات والتكليفات الأسبوعية المعتمدة من إدارة الإشراف التربوي.

رحلة التعليم عن بعد

واستمع سموه لشرح تعريفي عن منصة مدرستي حيث تُعد منصة تعليمية سعودية تتيح عملية التعليم التفاعلي عن بُعد بأدوات إثرائية متنوعة وفصول افتراضية بين الطلاب ومعلميهم، كذلك مبادرة ” أسرتي مدرستي ” والتي نفذها تعليم مكة وهدفت إلى تعزيز دور الأسر تجاه أبنائهم وذلك بتقديم الدعم والمساندة للأسر من خلال تدريبهم على برامج منصة مدرستي وإقامة حلقات نقاش معهم.

ونُفذت المبادرة في 295 مدرسة، واستهدفت 31596 من أولياء الأمور، فيما بلغت حلقات النقاش 827 حلقة.

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