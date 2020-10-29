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القادسية يهزم التعاون ويصعد لـ الثالث بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان
ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة

القادسية يهزم التعاون ويصعد لـ الثالث بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان

2020/10/29
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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القادسية يهزم التعاون ويصعد لـ الثالث بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان جانب من مباراة مباراة القادسية والتعاون
المواطن - محمد سمعه
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1 أحداث الشوط الأول
2 أحداث الشوط الثاني

انتهت مباراة القادسية ضد التعاون منذ قليل بفوز فارس الشرقية بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

أحداث الشوط الأول

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط فارس الشرقية على التعاون من أجل إحراز الهدف الأول، كما حاول التعاون على فترات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كثف نادي القادسية من محاولاته الهجومية حتى تمكن اللاعب الصربي أوروس فيتاس من إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الشرقية من كرة ثابتة بالدقيقة الثمانين.

ونجح فارس الشرقية في الحصول على النقطة السادسة بعد مرور 3 جولات من دوري المحترفين، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما التعاون فتجمد رصيده عند 4 نقاط بالمركز التاسع.

مباراة القادسية والتعاون

مباراة القادسية والتعاون
لحظة الاحتفال بالهدف الوحيد في المباراة

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