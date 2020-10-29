القادسية يهزم التعاون ويصعد لـ الثالث بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة القادسية ضد التعاون منذ قليل بفوز فارس الشرقية بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

أحداث الشوط الأول

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط فارس الشرقية على التعاون من أجل إحراز الهدف الأول، كما حاول التعاون على فترات لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، كثف نادي القادسية من محاولاته الهجومية حتى تمكن اللاعب الصربي أوروس فيتاس من إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الشرقية من كرة ثابتة بالدقيقة الثمانين.

ونجح فارس الشرقية في الحصول على النقطة السادسة بعد مرور 3 جولات من دوري المحترفين، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، أما التعاون فتجمد رصيده عند 4 نقاط بالمركز التاسع.

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