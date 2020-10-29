القبض على رجل ألقى أموالًا طائلة من نافذة شقته إلى الشارع

المواطن - متابعة

احتجزت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غربي الصين، رجلًا ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته إلى الشارع، مما أدى إلى فوضى في الحركة المرورية.

ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وقالت الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 29 عاما كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة إلى الشارع، مما أدى إلى تباطؤ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

ونتيجة ذلك، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

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