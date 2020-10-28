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القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل
سيحال إلى المدعي العام في الأردن بعد التحقيق معه

القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل

2020/10/28
الساعة 1:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل الشرطة الأردنية
المواطن - متابعة

أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن وحدة الجرائم الإلكترونية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن نشر عبر صفحته وصفحات أخرى منشورات تسيء للدين والعقيدة والرموز الإسلامية.

وقال العقيد عامر السرطاوي: إنه “سيتم بعد التحقيق معه إحالته إلى المدعي العام المختص”.

وأشار السرطاوي، في وقت سابق، إلى أنه “تم تحديد هوية الشخص المسيء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه”، بحسب الغد الأردني.

وشدد على أن الأمن العام خاطب وعبر قنواته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي الذي استخدمه ذلك الشخص لاتخاذ الإجراءات بحق تلك الصفحات؛ لمخالفتها وإثارتها للنعرات الدينية والطائفية والإساءة للدين أو العقيدة والرموز الإسلامية.


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    1 تعليق
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    View all comments
    ســاى عوض
    12 ساعة

    يــا ســادة الاسلام له رب يدافع عنـــه المزايدة فى الاعتــراضــات على أى اســاءة للاســـلام أو رموزه تعطـى الفــرص للمتطــرفين أن يمــارسوا نشاطهم للفرقة
    مع الاخــرين ويزيدوا النار اشتعــالا افضل طريفة هى الاهمــال والتجاهل لنه بهذه الطريقة فد ربحــت موضوعين وهما : وضعت حد للمتطرفين للتدخل والاخــر وضعت الطرف المسىء فى موضع الخجــل مع التركيز أن الاسلام له رب يحميــه .. وشكرا

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