القبض على شخص أساء للإسلام على مواقع التواصل

المواطن - متابعة

أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن وحدة الجرائم الإلكترونية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن نشر عبر صفحته وصفحات أخرى منشورات تسيء للدين والعقيدة والرموز الإسلامية.

وقال العقيد عامر السرطاوي: إنه “سيتم بعد التحقيق معه إحالته إلى المدعي العام المختص”.

وأشار السرطاوي، في وقت سابق، إلى أنه “تم تحديد هوية الشخص المسيء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه”، بحسب الغد الأردني.

وشدد على أن الأمن العام خاطب وعبر قنواته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي الذي استخدمه ذلك الشخص لاتخاذ الإجراءات بحق تلك الصفحات؛ لمخالفتها وإثارتها للنعرات الدينية والطائفية والإساءة للدين أو العقيدة والرموز الإسلامية.

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