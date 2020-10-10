القبض على قائد مركبة في مكة عرض حياة الآخرين للخطر

المواطن - الرياض

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ بشأن قائد مركبة في حي الخضراء بمنطقة مكة المكرمة دخل في الطريق بشكل مفاجئ، ثم عكس السير بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر.

وقال المرور في تغريدة له ردًّا على البلاغ، مساء اليوم السبت: إنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وحذرت إدارة المرور من القيادة بتهور وبسرعة جنونية، أو ممارسة التفحيط على الطرق، وأكد أن القيادة بسرعة جنونية قد تتسبب في مخاطر بالغة لقائد المركبة، فضلًا عن الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر.

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