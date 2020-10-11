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القبض على مقيمين بحوزتهما 2,695 شريحة اتصالات في حائل
تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة

القبض على مقيمين بحوزتهما 2,695 شريحة اتصالات في حائل

2020/10/11
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مقيمين بحوزتهما 2,695 شريحة اتصالات في حائل
المواطن - واس

قبضت الجهات الأمنية في منطقة حائل على مقيمين تورطا بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، تورطا، بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهما (2,695) شريحة لشركات اتصالات محلية، وأدوات يستخدمانها في تنفيذ جرائمهم.

وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


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