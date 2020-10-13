القبض على 10 أشخاص في جدة اعتدوا على أجهزة الرصد الآلي لسرقتها

المواطن - واس

أعلنت شرطة جدة القبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على عشرة أشخاص (مواطنَين و (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وقد ضبط بحوزتهم عدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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