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القبض على 10 أشخاص في جدة اعتدوا على أجهزة الرصد الآلي لسرقتها
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 10 أشخاص في جدة اعتدوا على أجهزة الرصد الآلي لسرقتها

2020/10/13
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 10 أشخاص في جدة اعتدوا على أجهزة الرصد الآلي لسرقتها
المواطن - واس

أعلنت شرطة جدة القبض على عشرة أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على عشرة أشخاص (مواطنَين و (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وقد ضبط بحوزتهم عدد من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 


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    1 تعليق
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    View all comments
    ابومحمدم
    11 ساعة

    تقطع رقابهم على طول

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