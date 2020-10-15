القبض على 3 مقيمين أثناء تسليمهم مبلغ 850 ألف ريال لموظف بالجمارك

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم الخميس، أنها باشرت مؤخرًا (889) قضية جنائية وتأديبية، وكانت أبرز القضايا القبض على 3 مقيمين من جنسيات عربية أثناء تسليمهم مبلغ 850 ألف ريال.

وأعلنت الهيئة تفاصيل القضية الرابعة كالتالي: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على (3) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ (850.000) ثماني مئة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.

وفي القضية الخامسة تم بالتعاون مع وزارة الدفاع جرى إيقاف (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، و (5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال نقدًا لشراء سيارة خاصة به.

أما القضية السادسة فتم إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره (17.300.000) سبعة عشر مليونًا وثلاث مئة ألف ريال بطريقة غير نظامية.

بينما في القضية السابعة تم إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة التي بلغت (300.000) ثلاث مئة ألف ريال.

وفي القضية الثامنة تم إيقاف موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية لقيامه بترسية عدد من المشروعات لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها ونتج عن تلك المخالفات حصوله على تعاقدات بمبلغ (13.935.000) ثلاثة عشر مليونًا وتسع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.

وفي القضية التاسعة تم إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة.

وفي القضية العاشرة تم القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق بالجرم المشهود في أثناء طلبه مبلغًا ماليًا مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية.

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