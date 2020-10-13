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القبض على 4 أشخاص حاولوا تحويل ملايين الريالات مجهولة المصدر إلى الخارج
مواطن استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ العمليات

القبض على 4 أشخاص حاولوا تحويل ملايين الريالات مجهولة المصدر إلى الخارج

2020/10/13
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 4 أشخاص حاولوا تحويل ملايين الريالات مجهولة المصدر إلى الخارج
المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 أشخاص خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,230,725) ريالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة ، أسفرت – بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص ، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية ، في العقدين الثالث والخامس من العمر، ثبت تورطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,230,725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة وعشرين ريالا.

كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل والتستر عليها مقابل مبالغ ماليةٍ يتقاضاها ، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.


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