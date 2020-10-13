القسط الهندي والغدة الدرقية

القسط الهندي نوع من الأعشاب الطبيعية عندما تبحث في جوجل عن القسط الهندي والغدة الدرقية تجد فائدته في تنظيم هرمون الغدة الدرقية وعلاجها سواء كانت في حالة فرط أو كسل

عشبة القسط الهندي

تم اكتشاف هذه العشبة على جبال الهيمالايا فهي ذات رائحة عطرية مميزة فقد ثبتت الأبحاث في تأثيرها على الغدة الدرقية وسيذكر لنا موقع المواطن فوائد العشبة الهندية لجميع الجسم وخاصة الغدة الدرقية وأضرار العشبة وطرق طبيعية لعمل القسط الهندي وكيف يمكن شربة وتناوله.

القسط الهندي والغدة الدرقية وفوائده

تعتبر الغدة الدرقية من ضمن أهم الغدد الموجودة في الجسم والتي لها دور أساسي في تنظيم عملية التمثيل الغذائي كما أنها تعمل على تنشيط الحرق في الجسم.

فإن ضعف الغدة الدرقية وكسلها يعمل على ظهور الكسل في الغدة الدرقية مما يسبب في زيادة الوزن بسبب كثل الغدة الدرقية.

أما في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية تجد أن الجسم يفرز هرمون زائد لها يتسبب في فرط النشاط في عملية التمثيل الغذائي فتجد أن الشخص المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية نحيف.

وقد ثبتت الأبحاث العلمية أن للقسط الهندي دور عظيم في حماية الغدة الدرقية من الكسل وذلك من خلال التجارب على الفئران المصابة بالغدة الدرقية.

فعند تناول الفئران للقسط الهندي تسبب ذلك في زيادة هرمون الغدة الدرقية في حالة الكسل للغدة الدرقية.

أما في حالة نشاط الغدة الدرقية فهو يقلل من نشاط الغدة وإفراز الهرمون.

طريقة استخدام القسط الهندي في علاج الغدة الدرقية

يمكن للشخص أن يتناول القسط الهندي على حسب الطريقة التي يغب فيها ممكن أن يقوم بتناوله على حسب ما يريد متوفر منه الحبوب والأعشاب والمساحيق والمجفف.

القسط الهندي والغدة الدرقية وأضراره

القسط الهندي على الرغم من أمانه وفوائده إلا أن ليس هناك معلومة عن الضرر الذي يتسبب فيه للجسم ولكن ثبت أنه يقوم بإفراز مادة اسمها الأرستولوكيك وهي مادة سامة تضر بالكلى.

لا ينصح باستخدامه في فترة الحمل والرضاعة لأن لا يوجد دراسة علية ولذلك لابد للمرأة الحامل من الابتعاد عنه.

بما أن نبات القسط الهندي من ضمن الفصائل النجمية للأعشاب فإنه مثله مثل العشاب التي تنتمي إلى هذه الفصيلة وتسبب في حدوث حساسية ولذلك فغن من يستخدمه ولديه حساسية من أنواع الأعشاب النجمية مثل الرجيد والأقحوان فسيتعرض جسمه للحساسية ويؤدي رد فعل الجسم له.

كيف يفيد القسط الهندي الغدة الدرقية

عند كسل الغدة الدرقية يحدث أن يكون نقص هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى وجود حروق على الجلد فهو يقوم بعلاج هذه الحروق.

القسط الهندي له فوائد في علاج ما تسببه الغدة الدرقية من حروق في الجلد فيحتاج إلى العلاج الطبي مثل العلاج الكيميائي هنا يمكن استخدام القسط الهندي فهو كبديل طبيعي للأدوية الطبية.

المزاولة على تناول القسط الهندي يحسن عمل أجهزة الجسم وأعضائها فهو يساعد في إرجاع البنكرياس في نشاطه بسبب الخمول الذي يسببه الغدة الدرقية له.

عند كسل الغدة الدرقية ونقص الهرمون الخاص بها هنا يضعف عملية التمثيل الغذائي ويضعف الحرق فيؤدي إلى حدوث زيادة في الوزن الانتظام على شربه يعمل على تنشيط هرمون الغدة الدرقية وبالتالي يبدأ الجسم في نشاطه الطبيعي ويتم حرق الدهون.

يساعد القسط الهندي في التقليل من الكوليسترول الضار الذي يعمل على إصابة الشخص بأمراض القلب وخاصة الشريان التاجي مما يتسبب في حدوث الجلطات والسكتات.

كما أن القسط الهندي يعمل على تنظيم الهرمونات لدى السيدة والتي قد أصابها خلل بسبب الخلل في الغدة الدرقية فهو يجعل الغدة الدرقية تتنشط وتعمل بانتظام وبالتالي تنشط الهرمون المسئول عن الدورة الشهرية وتنظم ويزيل التكيسات بسبب خلل الغدة وبالتالي يحدث الإنجاب فقد يكون سبب تأخير الإنجاب هو كسل الغدة.

الانتظام على تناول القسط الهندي يعمل على انتظام جميع هرمونات الجسم لأن الغدة هي المسئولة عن إفرازات هرمونات الجسم فعندما تنظم الغدة ينتظم الهرمونات.

كما أن القسط الهندي ينظم الغدة الدرقية سواء كانت تعمل بنشاط أو تعمل بكسل.

القسط الهندي هو بديل للعلاج الدوائي الطبي في تنظيم الهرمونات الغدة الدرقية.

كيف يمكن تحضير مشروب القسط الهندي

المقادير

احضري قليل من عشبة القسط الهندي سواء كانت أعواد أو مجففه. معلقة صغيرة من العسل الأبيض لابد أن تكون معلقة خشبية.

طريقة التحضير

إذا كان عشبة القسط الهندي مجففة فهذا سيساعد في تحضيرها ببساطة.

احضري معلقة من القسط الهندي واخلطيه بمعلقة من العسل النحل في بوله صغيرة.

ثم قومي بتناول معلقة يوميًا قبل الوجبات الثلاثة.

أما إذا كان القسط الهندي أعواد يمكن طحنه في المطحنة حتى يصبح بودرة ثم قومي بأخذ منه معلقة.

من الممكن أن نستغني عن العسل ونذيبه في الزبادي أو المياه.

الطريقة الأخرى لتنشيط الغدة

معلقة من القسط الهندي المطحون. خمسة جرام من زيت الزيتون. عشرة جرام من عشبة السدر.

طريقة التحضير

يتم عمل خليط من زيت الزيتون ومعلقة القسط الهندي.

لابد من تناول القسط ثلاث مرات يومي حتى يتم التحسن وملاحظته.

طريقة أخرى القسط الهندي مع الماء

المقادير

عشرة جرام من القسط الهندي الناعم. فنجان مياه.

طريقة التحضير

أضيف القسط الهندي على فنجان الماء.

ثم قم بنقعه ليلة كاملة.

قومي بتناوله يوميًا لمدة ثلاث مرات.

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