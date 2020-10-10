‎الرئيسية
الرياضة
القصة الكاملة وراء تهديد حمدالله بفسخ عقده
بعد رفض احتجاج النصر

القصة الكاملة وراء تهديد حمدالله بفسخ عقده

2020/10/10
الساعة 1:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
429
0
طباعة
القصة الكاملة وراء تهديد حمدالله بفسخ عقده عبدالرزاق حمدالله
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 خطة إدارة النصر لحل أزمة حمدالله
2 إنجازات المهاجم المغربي مع النصر

تفاجأ عشاق نادي النصر، بخبر صادم وهو تهديد المغربي عبدالرزاق حمدالله لإدارة نادي النصر بفسخ عقده مع الفريق وذلك بسبب عدم تسلم رواتبه المتأخرة.

وكان وكيل النجم المغربي أرسل مجموعة من الرسائل عبر الإنترنت لإدارة النصر، وأبلغها بأن موكله له رواتب متأخرة لم يحصل عليها بجانب أن الرد سيكون الإنذار بفسخ العقد كما حدث مع الأهلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وفقًا لـ الزميلة” الرياضية”.

خطة إدارة النصر لحل أزمة حمدالله

ولكي تُحل الأزمة، ستركز إدارة النصر على دعم أعضاء الشرف، وذلك للإبقاء على اللاعب المغربي لضمان استقرار الفريق الكروي الأول استعدادًا لما هو مقبل من استحقاقات.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل المعروف بميوله النصراوية علّق على أزمة المهاجم المغربي قائلًا: ” لكل نصراوي، حمدالله خط أحمر، تصبحون على خير”، في إشارة منه إلى أن المهاجم المغربي لن يُغادر النصر مهما حدث.

يذكر أن المهاجم المغربي كان تألق مع النصر في دوري أبطال آسيا قبل الخروج من البطولة بعد الخسارة من فريق بيرسبوليس الإيراني في دور نصف النهائي.

إنجازات المهاجم المغربي مع النصر

وقاد حمدالله نادي النصر في آخر موسمين للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 والفوز بلقب كأس السوبر السعودي في 4 يناير الماضي.

حمدالله في مباراة النصر ضد التعاون

 


ذات صلة :
  • على ماذا استند النصر في شكواه ضد جوليانو ؟
    •
  • وظائف بعدة مسميات لدى البنك السعودي الفرنسي
    •
  • أول رد فعل من مرتضى منصور بعد عزله من رئاسة الزمالك
    •
  • شاهد.. مصلون يطردون خطيباً حوثياً بصنعاء نعتهم بالجبناء
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :