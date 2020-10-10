القصة الكاملة وراء تهديد حمدالله بفسخ عقده

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ عشاق نادي النصر، بخبر صادم وهو تهديد المغربي عبدالرزاق حمدالله لإدارة نادي النصر بفسخ عقده مع الفريق وذلك بسبب عدم تسلم رواتبه المتأخرة.

وكان وكيل النجم المغربي أرسل مجموعة من الرسائل عبر الإنترنت لإدارة النصر، وأبلغها بأن موكله له رواتب متأخرة لم يحصل عليها بجانب أن الرد سيكون الإنذار بفسخ العقد كما حدث مع الأهلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وفقًا لـ الزميلة” الرياضية”.

خطة إدارة النصر لحل أزمة حمدالله

ولكي تُحل الأزمة، ستركز إدارة النصر على دعم أعضاء الشرف، وذلك للإبقاء على اللاعب المغربي لضمان استقرار الفريق الكروي الأول استعدادًا لما هو مقبل من استحقاقات.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل المعروف بميوله النصراوية علّق على أزمة المهاجم المغربي قائلًا: ” لكل نصراوي، حمدالله خط أحمر، تصبحون على خير”، في إشارة منه إلى أن المهاجم المغربي لن يُغادر النصر مهما حدث.

يذكر أن المهاجم المغربي كان تألق مع النصر في دوري أبطال آسيا قبل الخروج من البطولة بعد الخسارة من فريق بيرسبوليس الإيراني في دور نصف النهائي.

إنجازات المهاجم المغربي مع النصر

وقاد حمدالله نادي النصر في آخر موسمين للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 والفوز بلقب كأس السوبر السعودي في 4 يناير الماضي.

شارك الخبر