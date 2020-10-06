الكرملين يدرس تصريحات #الأسد

المواطن - متابعة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يدرس بعناية تصريحات، بشار الأسد، حول نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمقاتلين من سوريا إلى قره باغ.
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الكرملين، تعليقًا على ما قاله الأسد في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، حول نقل الرئيس التركي لمقاتلين من سوريا إلى منطقة قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك إلى جانب أذربيجان التي تدعمها تركيا في صراعها ضد أرمينيا.
واتهم بشار الأسد في المقابلة، الرئيس التركي، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.
تجدر الإشارة إلى أن كلًا من أذربيجان وأرمينيا، تتبادلان التهم بإشراك مرتزقة من دول الشرق الأوسط في القتال الذي تشهده منطقة قره باغ المتنازع عليها.
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