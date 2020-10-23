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الكشف عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الثانية

الكشف عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

2020/10/23
الساعة 2:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الكشف عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان لاعبو الشباب
المواطن - مروة نبيل
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1 دوري محمد بن سلمان
1.1 مباريات اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

وانطلقت الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالأمس بـ3 مواجهات قوية، وفاز التعاون على النصر، وتغلب الأهلي على الوحدة، وتعادل الهلال ضد أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة القادسية ضد ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويُديرها فيصل البلوي، ويُساعده ياسر السلطان وعيسى الخيبري، والحكم الرابع حسين أبو شاهين، وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو، ويُساعده بدر الشمراني.

ويُدير محمد الهويش مباراة الرائد ضد الشباب التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويُساعده هشام الرفاعي وعلي العلي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وحكم الفيديو محمد السماعيل، ويُساعده سعد السبيعي.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الفيصلي ضد الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويُدير اللقاء شكري الحنفوش، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، وعبدالصمد البكري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو ممدوح الشهدان، ويُساعده محمد الحنفوش.

 

مباريات اليوم
حكام المباريات

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