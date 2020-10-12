الكلية التقنية بالأحساء تفتتح تخصص الأمن السيبراني

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء عن افتتاح تخصص الأمن السيبراني ضمن برنامج البكالوريوس في الفترة المسائية، وذلك اعتباراً من الفصل التدريبي القادم من العام 1442هـ.

وأوضح عميد الكلية التقنية بالأحساء سعد بن عبدالرحمن اليمني، أن الكلية أكملت جاهزيتها لافتتاح تخصص الأمن السيبراني في برنامج البكالوريوس بالفترة المسائية اعتباراً من الفصل التدريبي القادم، وذلك بعد أن صدرت موافقة معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على فتح التخصص، مؤكدا حرص المؤسسة على التوسع في فتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

وبين عزم الكلية في التوسع وفتح تخصصات جديدة أخرى تدريجيا في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس تخدم سوق العمل، مشيرا إلى إجراء دراسة حول ذلك ورفعها للجهة المختصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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