الكونجرس يطالب بمعاقبة تركيا لاختبارها إس 400 الروسية على طائرات أمريكية

المواطن - متابعة

طالب عضوان بمجلس الكونجرس الأمريكي بعقوبات على تركيا على خلفية تشغيلها منظومة إس 400 الروسية.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد باختبار تركيا نظام إس 400 الروسي باستخدام طائرات أمريكية، وذلك حسب ما نشرته “العربية”.

ووفقًا للقناة، فإن مطلب العقوبات ضد تركيا كان موضوع رسالة وجهها عضوا الكونجرس الأمريكي إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضحت القناة، أن عضوي الكونجرس عبرا عن مخاوف من جمع روسيا معلومات عن الناتو عن طريق تركيا.

مطلب العقوبات تقدم بها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والجمهوري جيمس لانكفورد.

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